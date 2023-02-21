Врачи озвучили диагноз: визит Байдена в Киев еще больше подкосил здоровье Путина

Внезапный визит президента США Джо Байдена в Украину довел кремлевского "фюрера" до депрессивного состояния. Это констатировали его лечащие врачи.

Телеграмм-канал Generall SVR рассказал, как Путин провел вчерашний день и каким ударом по его и без того плохому здоровью стал визит Байдена в Киев.

Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Getty Images

"Утро у президента не задалось. Визит президента США Джозефа Байдена в Украину, накануне годовщины начала СВО, изрядно испортил настроение Путину. Лечащий врач президента во время утреннего осмотра главы государства отметил его депрессивное состояние и рекомендовал лекарство, после приема которого настроение у Путина несколько улучшилось", - пишет канал.

Говорят, настроение диктатора испортилось так сильно, что пришлось переписывать текст обращения к Федеральному собранию. Кстати, эксперты говорят, что этот исторический визит Байдена в Украину повлиял на заявления, которые Путин должен озвучить сегодня, 21 февраля.

Ранее мы рассказывали, что президента РФ готовят к новому курсу терапии. Путин болен раком органов системы желудочно-кишечного тракта.

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