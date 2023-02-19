Вражда длилась годами: почему принцесса Анна много лет не любила королеву Камиллу

Королева Камилла стала женой Чарльза в 2005 году после более тридцати лет романа. Но не все члены британской королевской семьи были благосклонно настроены по отношению к Камилле.

Автор биографии Камиллы Анджела Левин рассказала, что принц Эндрю и принцесса Анна не хотели, чтобы их старший брат женился на Камилле Паркер Боулз. Они были против этого союза по той причине, что Камилла ранее уже была замужем и, к тому же, была не из подходящей семьи.

Свадьба Камиллы и Чарльза, 2005 год / Фото: Associated Press

К тому же, у принца Эндрю были другие более личные мотивы на этот счет. Он надеялся уговорить свою мать королеву Елизавету II лишить Чарльза возможности стать королем, ведь тогда юным монархом мог бы стать принц Уильям, а принц Эндрю мог бы быть его регентом и править Великобританией. Эндрю, конечно, всегда был любимым сыном Елизаветы, и она этого не скрывала, но он не учел, что сама монарх может быть долгожительницей. А так и произошло, умерла королева осенью 2022 года в возрасте 96 лет, отпраздновав 70-летнее царствование летом.

Принцесса Анна, Чарльз и Камилла / Фото: Associated Press

Как пишет express.co.uk принцесса Анна, наоборот беспокоилась об имидже монархии. Она сомневалась в трудовой этике Камиллы и не была уверена, сможет ли она взять на себя ответственность. Оказалось, что даже после разрешения королевы Елизаветы II на брак Чарльза и Камиллы, принцесса Анна еще много лет была против идеи предоставления Камилле права на титул королевы-консорта, а решение это было принято монархом только в феврале 2022 года. Однажды Анна говорила, что Камилле никогда не стать настоящей королевой.

Отношения Анны и Камиллы могли быть особенно неловкими из-за того, что Камилла была замужем за Эндрю Паркер-Боулзом, а принцесса Анна крутила с ним роман незадолго до того, как он сделал предложение Камилле.

Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Но, время все расставило на свои места. С годами принцесса Анна увидела, как усердно работала Камилла на благо монархии и исполняла королевские обязанности с чувством долга. Это растопило сердце Анны и сейчас они с Камиллой ладят намного лучше.

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