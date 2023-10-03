Вражды больше нет: король Чарльз пошел на уступки принцу Эндрю

Принц Эндрю получил от короля Чарльза официальное разрешение оставаться на неопределенный срок в своем доме Royal Lodge после заключения сделки с монархом.

Прошедшим летом король Чарльз III сообщил своему младшему брату Эндрю, что тот должен освободить особняк и переехать в меньший коттедж Фрогмор-хаус с четырьмя спальнями, освобожденный принцем Гарри и Меган Маркл.

Но теперь, как сообщает express, 63-летнему принцу Эндрю предоставили отсрочку, несмотря на то, дом нуждался в ремонте примерно на 2 миллиона фунтов стерлингов, а у Эндрю банально таких денег нет.

Принц Эндрю / Фото: Associated Press

Также известно, что летом принц Эндрю выложил более 200 000 фунтов стерлингов на ремонт крыши. И, очевидно, он заинтересован в том, чтобы не откладывать ремонт и найти на это деньги. В Royal Lodge, напомним, принц живет вместе со своей бывшей женой Сарой Йоркской, матерью их двоих детей – принцесс Беатрис и Евгении.

В конце августа во время каникул в Балморале король Чарльз и принц Эндрю встретились во время собрания королевской семьи, где обсуждались эти вопросы.

Принц Эндрю / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, как любимый сын королевы Елизаветы II оказался в секс-скандале и потерял все.

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