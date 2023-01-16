Вражды не будет: стало известно, почему король Чарльз III никак не отреагировал на упреки сына Гарри

Король Чарльз III не хочет ожесточенной битвы со своим младшим сыном принцем Гарри. Даже после того, как герцог Сассекский раскрыл много неприятных личных моментов в своих мемуарах "Запасной".

Недавно король и королева организовали частный ужин в своей резиденции Кларенс-хаус, и, как утверждает Daily Mail, гости были удивлены решением монарха не противостоять заявлениям его младшего сына Гарри.

Принц Гарри, король Чарльз и принц Уильям / Фото: Associated Press

Перед лицом многочисленных клевет, неосмотрительности и провокаций Чарльз выдал одну из своих основных слабостей: конституциональное нежелание решать личные проблемы лицом к лицу. Чем бороться за важный принцип, как открыл Чарльз своим гостям, он предпочел уклониться от ожесточенной битвы.

Источники из дворца предполагают, что король может проигнорировать все слова принца Гарри и все-таки искать примирения с сыном и его женой Меган Маркл. А это шокирует британских монархистов, электорат, который составляет подавляющее большинство подданных короля Чарльза III. Сама мысль о том, что он может поддаться давлению со стороны своего младшего сына, показывает, что в Букингемском дворце опасаются, что они теряют контроль над ситуацией.

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Известно, что принц Гарри вычеркнул более половины откровений из своей дебютной книги и сделал это, вероятно, ради того, чтобы окончательно не разрывать связь со своей семьей. И в то же время принц как бы намекнул, что если шагов со стороны отца не произойдет, то в будущем могут быть опубликованы еще 400 страниц разоблачений и язвительных обвинений. Скорее всего, речь может пойти о неверности Чарльза, как мужа Дианы и о личных взаимоотношениях в семье.

К тому же, решимость короля Чарльза также ослабляется чувством вины. Он понимает, что после смерти Дианы он был кем угодно, только не отцом, который поддерживает своих детей, каким должен был быть.

Чарльз, Диана и их сыновья / Фото: Associated Press

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