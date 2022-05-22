Время "фюрера" на исходе: биограф Путина дал свою оценку его состоянию здоровья

Эксперты продолжают утверждать, что состояние здоровья российского президента с каждым днем ухудшается. А некоторые прогнозируют, что физический "конец" путинской эпохи и его лично может наступить весной 2023 года.

Профессор Лондонского университетского колледжа Марк Галеотти, написавший биографию Путина, рассказал Mirror, что конец кремлевского диктатора может быть достаточно близок.

Он убежден, что время российского лидера "на исходе", поскольку слухи о том, что болезни Путина лишь усугубляются с каждым новым днем, продолжают нарастать.

В течение нескольких месяцев из Москвы просачивались сообщения о том, что 69-летний президент РФ проходит курс лечения от множества болезней, в том числе от болезни Паркинсона и рака. Также Путину еще предстоит операция, к которой уже все готово.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Эксперт считает, что неспособность его "хваленной" армии нанесла дополнительный урон здоровью диктатора, а по Кремлю распространились слухи о тайных визитах "фюрера" к врачам. Марк Галеотти считает, что конец Путина и его эпохи уже очень близок.

"Время уходит. В октябре ему исполнится 70, и он явно не здоров. Ходят слухи, что у него может быть болезнь Паркинсона, или рак щитовидной железы, или рак крови. Я не врач, но я внимательно наблюдаю за Путиным уже 25 лет и что-то с его здоровьем очень не так. Было странно видеть его - человека, сколотившего такой политический капитал, сидящим на праздновании Дня Победы над нацистами в Москве в окружении десяти телохранителей и с одеялом на коленях", - говорит эксперт.

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