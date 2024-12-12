"Время летит, когда я с ней": королева Рания трогательно рассказала о внучке

Королева Иордании Рания на новом публичном мероприятии рассказала, как себя ощущает в роли новоиспеченной бабушки. В августе жена ее старшего сына родила первенца.

Вчера королева Рания устроила обед для женщин в районе Сахаб в столице Иордании Аммане. На обеде чествовали 100 женщин из сфер образования, культуры, СМИ и гражданского общества. Во время мероприятия Ранию проинформировали о проектах, помогающих семьям общины. Также было много вопросов о ее внучке - принцессы Иман.

Рания рассказала, что ей определенно нравится быть бабушкой. А недавно она показывала, как брала с собой внучку на рабочую zoom-конференцию.

"Время летит, когда я с ней. Иман — это то, за что я больше всего благодарна в этом году", - сказала Рания о внучке.

Королева Рания / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Напомним, ранее мы уже рассказывали, почему принцесса Раджва захочет родить кронпринцу Хусейну еще наследников.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью принцессой Иман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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