"Время летит, когда я с ней": королева Рания трогательно рассказала о внучке

Королева Иордании Рания на новом публичном мероприятии рассказала, как себя ощущает в роли новоиспеченной бабушки. В августе жена ее старшего сына родила первенца.
Вчера королева Рания устроила обед для женщин в районе Сахаб в столице Иордании Аммане. На обеде чествовали 100 женщин из сфер образования, культуры, СМИ и гражданского общества. Во время мероприятия Ранию проинформировали о проектах, помогающих семьям общины. Также было много вопросов о ее внучке - принцессы Иман.
Рания рассказала, что ей определенно нравится быть бабушкой. А недавно она показывала, как брала с собой внучку на рабочую zoom-конференцию.
"Время летит, когда я с ней. Иман — это то, за что я больше всего благодарна в этом году", - сказала Рания о внучке.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, почему принцесса Раджва захочет родить кронпринцу Хусейну еще наследников.
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