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Время утепляться: вспоминаем выходы принцессы Кейт в высоких сапогах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Время утепляться: вспоминаем выходы принцессы Кейт в высоких сапогах

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Жена принца Уильяма редко носит такую обувь. Лишь только, когда на улице становится слишком холодно.

Мы обратили внимание на то, что стиль принцессы Уэльской изменился. Осенью мы часто видит Кейт в брючных костюмах, в штанах, жакетах и, как правило, туфлях на каблуках или реже – в балетках.

Но уже похолодало, а значит скоро принцесса достанет из гардероба обувь теплее. Сегодня мы решили вспомнить некоторые выходы Кейт Миддлтон в высоких сапогах. Как правило, она предпочитает носить замшевую обувь на устойчивых каблуках и реже на шпильке.

Здесь Кейт посещает Национальный морской музей Корнуолла в Фалмуте, во время первого визита в Корнуолл впервые с тех пор, как они с мужем Уильямом стали герцогом и герцогиней Корнуольскими. Обувь Кейт подобрала под тон пальто.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Здесь снова высокие коричневые сапоги принцесса подобрала к изумрудному пальто и молочному платью во время посещения Университета Лидса в Лидсе.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Черные высокие сапоги были на Кейт, когда она прибыла в фитнес-центр Аберавон вместе с принцем Уильямом, принцем Уэльским, чтобы услышать о том, как спорт и физические упражнения могут поддержать психическое здоровье и благополучие, во время их визита в Уэльс. Тогда принцесса сочетала их с юбкой миди в принт "собачий зуб", молочной водолазкой и светлым пальто.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Снова в коричневых сапогах мы видели Кейт на рождественской службе в Сандрингемской церкви, на этот раз в сочетании с коричневыми аксессуарами и болотным пальто.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

А этот монохромный коричневый наряд принцесса носила холодным декабрьским днем во время поездки в Бостон. Принц и принцесса Уэльские тогда принимали участие в ежегодной церемонии вручения премии Earthshot Prize. В этом году, напомним, церемония пройдет в Сингапуре и Кейт решила не ехать на нее с мужем, а остаться дома с детьми.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
70
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