Вручили в день свадьбы: опубликовано трогательное письмо короля Георга VI для его дочери Елизаветы

20 ноября мы вспоминали свадьбу принцессы Елизаветы и принца Филиппа. Пара в этом году отпраздновала бы 75-летие их союза, если бы дожила до этого времени.

Стала известна трогательная история, связанная с принцессой и ее отцом королем Георгом VI, произошедшая в этот день.

Елизавета и принц Филипп / Фото: Associated Press

Король написал личное письмо своей дочери в день ее свадьбы. В этом интимном и очень сердечном послании монарх говорил о том, что "так горд" ею, но сказал, что чувствует, что "потерял что-то ценное", когда отдал ее замуж.

Это письмо короля Георга VI было впервые опубликовано в официальном аккаунте королевской семьи в Твиттере на праздновании 68-й годовщины свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа в 2015 году. Теперь письмо, написанное после свадьбы 20 ноября 1947 года, стало еще более памятным, ведь ни Елизаветы, ни Филиппа уже нет в живых, пишет express.co.uk.

Принцесса Елизавета с родителями / Фото: Associated Press

Искреннее личное письмо послужило выражением пожеланий короля принцессе и ее новому мужу вместо традиционной речи отца невесты на свадебном приеме. У короля был известный дефект речи в виде заикания, и, несмотря на то, что он преодолел его в годы, предшествовавшие свадьбе его дочери, считается, что он по возможности избегал публичных выступлений, чему его дорогая дочь Лилибет очень сочувствовала.

Принцесса Елизавета и принц Филипп / Фото: Associated Press

"Я так гордился тобой и был взволнован тем, что ты была так близко ко мне во время нашей долгой прогулки по Вестминстерскому аббатству, но когда я протянул твою руку архиепископу, я почувствовал, что потерял что-то очень ценное. Ты была очень спокойной и собранной во время Службы и говорила свои слова с такой убежденностью, что я знал, что все в порядке.

Принцесса Елизавета с отцом королем Георгом VI / Фото: Associated Press

Я с гордостью наблюдал, как ты росла все эти годы под умелым руководством мамы, которая, как ты знаешь, в моих глазах самый чудесный человек на свете, и я могу, я знаю, всегда на тебя рассчитывать, и теперь и на Филиппа, чтобы помочь в нашей работе. Ты оставила нас, оставив большой пробел в нашей жизни, но помни, что твой старый дом по-прежнему твой, и возвращайся в него как можно чаще и чаще. Я вижу, что ты очень счастлива с Филипом, и это правильно, но не забывай нас — это желание твоего вечно любящего и преданного папы", - написал в том письме Георг.

Принцесса Елизавета и принц Филипп / Фото: Associated Press

Замуж принцесса Елизавета выходила в 21 год, а через четыре года в 25 неожиданно, после скоропостижной смерти отца, стала новой королевой Великобритании. В 2022 году монарх отметила 70-летие своего правления и мирно ушла из жизни, словно поставив точку, завершив все свои дела.

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