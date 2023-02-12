"Врушка" Меган: герцогиня Сассекская несправедливо оклеветала принцессу Уэльскую

В фильме Netflix "Гарри и Меган" герцогиня Сассекская рассказала о том, какой неприветливой была Кейт Миддлтон во время их первой встречи дома у Сассекских, когда они жили в Кенсингтонском дворце.

Рассказывая о той первой встрече Меган говорила, что для нее было удивительно, что королевская пара (Уильям и Кейт) соблюдает всю формальность не только на публике, но и за закрытыми дверями. Меган в тот вечер встречая гостей ринулась обнимать Кейт, а та якобы не ответила ей взаимностью. После чего Меган сделала вывод, что Уэльские придерживаются такой же линии поведения, как на публике, так и дома.

Вскоре после этого подруга принцессы Уэльской опровергла слова Меган Маркл, заявив что Кейт любит обниматься. "Она теплая и дружелюбная и приветствует всех крепкими объятиями и поцелуями. Для нее естественно быть такой", - сказала тогда она.

А на этой неделе публика имела возможность убедиться в этих словах. Во время визита в Национальный морской музей Корнуолла принцесса Уэльская встретила в толпе своего бывшего учителя Джима Эмбери. Она не только ринулась к нему в объятия, но и мило побеседовала, вспомнив его уроки.

Принцесса Уэльская обнимает своего бывшего школьного учителя Джима Эмбери / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская и ее учитель / Фото: Associated Press

Также принцесса Уэльская встречалась на этой неделе с капитаном Притой Чанди, которая вернулась из экспедиции через Антарктиду. И их теплые объятиях также были запечатлены на камеру.

Принцесса Уэльская и капитан Прита Чанди / Фото: Associated Press

Вероятно, Меган просто немного завралась, рассказывая о Кэтрин или же Кэтрин просто не со всеми ведет себя подобным образом. Быть может ей просто не хотелось обниматься с герцогиней Сассекской, а Меган подумала, что принцесса так ведет себя со всеми вокруг.

Кейт и Меган / Фото: Associated Press

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