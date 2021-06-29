Все чаще улыбается: 95-летняя королева Елизавета II на новом мероприятии в Шотландии

Все чаще улыбается: 95-летняя королева Елизавета II на новом мероприятии в Шотландии

Королева Елизавета II находится с визитом в Шотландии.

Британский монарх сегодня дала аудиенцию первому министром Шотландии Николе Стерджен. Встреча прошла во Дворце Холируд в Эдинбурге.

95-летняя королева совершает свой первый тур после смерти мужа принца Филиппа в апреле 2021 года. В Шотландии Ее Величество находится во время так называемой Королевской недели, где она проведет ряд мероприятий, посвященных сообществу, инновациям и истории.

Королева Елизавета II и Никола Стерджен / Getty Images

На аудиенцию монарх пришла в нежно-голубом платье с белыми цветами и в лаковых туфлях на каблуках. Рядом с королевой на полу стояла сумка от бренда Launer. Елизавета II была с жемчужным ожерельем на шее, в жемчужных серьгах и с брошью на груди. Легкая укладка и макияж с темной помадой на губах дополняли образ.

50-летняя Никола Стерджен также выбрала голубой костюм для встречи. Костюм политик сочетала с голубыми замшевыми туфлями-лодочками, серьгами-гвоздиками, аккуратной укладкой и легким макияжем.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Вчера, в день приезда в Шотландию, королева Елизавета II появилась на публике в красивом голубом пальто и с отличным настроением. В тон наряда королевы была подобрана шляпа с цветами, также в руках она держала сумку от Launer и была обута в туфли от Anello & Davide. В поездке королеву сопровождает внук принц Уильям, а 30 июня его сменит дочь принцесса Анна.

Королева Елизавета II / Getty Images

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