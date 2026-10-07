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Все дело в личной травме: эксперт объяснил, почему принц Гарри не хочет показывать лица своих детей публике
Двое детей принца Гарри и Меган Маркл, Арчи и Лилибет, в последние годы старались держаться подальше от внимания общественности, и этому, конечно же, есть объяснение.
Колевский эксперт пролил свет на то, почему в последнее время публика не видела четких изображений двоих детей принца Гарри и Меган Маркл.
Королевский редактор Мэтт Уилкинсон предполагает, что это связано с тем, как Гарри рос, постоянно находясь на виду у публики, и теперь он стал гиперчувствительным.
В подкасте A Right Royal эксперт дал объяснение:
«Насколько я понимаю, или, по крайней мере, до определенного момента, Гарри гораздо больше предпочитает, чтобы его детей не видели. Он не хочет, чтобы их снимали», пишет express.
Меган же, выросшая в Калифорнии в иных условиях, не обязательно захочет скрывать своих детей. Он сказал: «Она не хочет их прятать, и мы все чаще видим это на примере Лилибет и Арчи». И принц Арчи, и принцесса Лилибет все чаще появляются на фотографиях в Instagram с тех пор, как Меган вернулась на платформу в начале 2025 года.
Напомним, что в конце августа герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Британию и перевели детей на учебу в британскую школу. А всего через два дня после начала учебы Гарри и Меган были вынуждены перевести детей в другую школу из-за угрозы безопасности. Обе эти школы остаются неизвестными для широкой публики, но папарацци уже нашли одну из них, устроив охоту за детьми пары.