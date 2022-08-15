Все дело в свадебном платье: Меган Маркл обиделась на высказывание Кэти Перри

Меган Маркл на публике производит впечатление очень сильной и волевой женщины, но если присмотреться, то герцогиня ведет себя как капризный ребенок.
Недавно в СМИ всплыла информация, согласно которой Меган Маркл до сих пор обижается на певицу Кэти Перри, которая имела неосторожность высказаться насчет свадебного платья герцогини Сассекской.
Как пишет Mirror, Меган Маркл затаила обиду на поп-звезду Кэти Перри после того, как та отрицательно отозвалась о ее свадебном платье. На свадьбе Меган появилась в платье прямого силуэта с вырезом "лодочка" от Givenchy, которое, кстати, оказалось скопированным.
Кэти Перри во время промотура по США для American Idol высказалась о платье Меган публично, и это было немного некорректно заявить, что "она бы сделала еще одну примерку", и эти слова, естественно, долетели и до Меган. В то время герцогиня чувствовала себя подавленной из-за конфликтов во дворце и пребывала практически на грани депрессии, поэтому высказывание Перри ее огорчило.
Общалась ли герцогиня с певицей после того случая, неизвестно, зато известно, что принц Гарри и муж Кэти Перри – Орландо Блум – неплохо ладят.
Напомним, недавно теннисистка и подруга Меган - Серена Уильямс - рассказала, что ее сильно утомило во время подготовки к свадьбе Сассекских.
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