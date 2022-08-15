Все дело в свадебном платье: Меган Маркл обиделась на высказывание Кэти Перри

Меган Маркл на публике производит впечатление очень сильной и волевой женщины, но если присмотреться, то герцогиня ведет себя как капризный ребенок.

Недавно в СМИ всплыла информация, согласно которой Меган Маркл до сих пор обижается на певицу Кэти Перри, которая имела неосторожность высказаться насчет свадебного платья герцогини Сассекской.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Как пишет Mirror, Меган Маркл затаила обиду на поп-звезду Кэти Перри после того, как та отрицательно отозвалась о ее свадебном платье. На свадьбе Меган появилась в платье прямого силуэта с вырезом "лодочка" от Givenchy, которое, кстати, оказалось скопированным.

Кэти Перри во время промотура по США для American Idol высказалась о платье Меган публично, и это было немного некорректно заявить, что "она бы сделала еще одну примерку", и эти слова, естественно, долетели и до Меган. В то время герцогиня чувствовала себя подавленной из-за конфликтов во дворце и пребывала практически на грани депрессии, поэтому высказывание Перри ее огорчило.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Общалась ли герцогиня с певицей после того случая, неизвестно, зато известно, что принц Гарри и муж Кэти Перри – Орландо Блум – неплохо ладят.

Напомним, недавно теннисистка и подруга Меган - Серена Уильямс - рассказала, что ее сильно утомило во время подготовки к свадьбе Сассекских.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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