Все дело в титулах: принцесса Мэри поддержала королеву Маргрете II, а сын и внук - выразили недовольство

На прошлой неделе королева Дании Маргрете II, которая сейчас является самой долгоправящей королевой в Европе, объявила, что лишает титулов принцев и принцесс детей своего младшего сына - принца Иоахима.

Согласно заявлению королевы, дети ее младшего сына принца Иоахима - принцы Николай и Феликс (рожденные от первой жены Александры), а также принц Хенрик и принцесса Афина (родились во втором браке с принцессой Мари) с 1 января 2023 года больше не будут носить титулы принцев и принцесс, но сохранят титулы графа или графини де Монпеза и свои места в линии преемственности.

Принц Иоахим уже высказался на этот счет публично, заявив, что недоволен решением матери лишить титулов ее внуков.

Также высказалась жена старшего сына королевы – кронпринца Фредерика – кронпринцесса Мэри. Она поддержала решение монарха и заявила, что их с Фредериком четверо детей также не могут сохранить свои титулы навсегда.

Кронпринцесса Мэри с мужем Фредериком и детьми / Фото: Getty Images

Однако пока что все четверо детей старшего сына королевы – принц Кристиан, принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина – остаются со своими титулами.

Мэри спросили о титулах ее племянников, когда она присутствовала на открытии 6-й Международной молодежной конференции "Переосмыслить психическое здоровье молодежи".

"Я могу понять, что это трудное решение и очень трудно его принять. Перемены могут быть трудными и могут действительно навредить. Но это не значит, что решение неправильное", - заявила она журналистам Hello!

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А также добавила: "Когда придет время, мы также посмотрим на титулы наших детей. Сегодня мы не знаем, как будет выглядеть королевский дом во времена Кристиана или когда время Кристиана (старшего сына пары) начнет приближаться".

Высказался и старший сын принца Иоахима – принц Николай. Изданию Ekstra Bladet парень заявил, что он "очень опечален" и "сбит с толку" заявлением своей бабушки. "Всей моей семье и мне, конечно, очень грустно, – сказал он. – Мы, как заявили мои родители, в шоке от этого решения и от того, как быстро оно было принято. Я очень озадачен тем, почему это должно происходить именно так".

Принц Иоахим с супругой Мари и детьми / Фото: Getty Images

Принц Николай, который является моделью и дефилировал на показе Дома Dior, заявил, что был проинформирован о решении только за несколько дней до того, как новость стала достоянием общественности.

Принц Николай / Фото: Getty Images

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