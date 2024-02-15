Все думали, что она ждет девочку: принцесса Диана любила носить розовые наряды во время беременности

Именно на День Валентина в 1984 году принцесса Уэльская Диана объявила миру о своей второй беременности.

Рассматривая фотографии того времени, мы обратили внимание на то, что принцесса очень любила носить наряды розового цвета. Наверное, именно по этой причине, многие королевские поклонники думали, что она ждет рождения девочки. Но родился принц Гарри, второй сын Дианы и Чарльза.

На этом снимке принцесса Уэльская запечатлена на матче в поло-клубе в Сайренчестере, в июне 1984 года. На ней розовый пуловер и белая рубашка под ним. Живот уже достаточно больших размеров.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Это тоже одна из игр поло, в которых принцесса всегда приезжала поддержать своего мужа Чарльза. Кадр сделали в поло-клубе Guards в Виндзоре. Принцесса в розовом платье миди и туфлях-лодочках из кожи тоже розового цвета. Поверх наряда на ней белый кардиган.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Снова июнь 1984-го и снова розовый пуловер на Диане, который она в тот день сочетала с голубой юбкой и голубыми балетками из кожи. Принцесса посещала матч по поло в Сайренсестерском поло-клубе.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

И на их семейную фотосессию в честь второго дня рождения сына принца Уильяма Диана надела розовый наряд. Похоже, это было то же самое платье, которое принцесса носила на матч поло и те же туфли. Фотосессию снимали в саду их дома в Кенсингтонском дворце в Лондоне, 12 июня 1984 года. Семья запечатлена на скамейке, которая была свадебным подарком от Ассоциации ремесел Корнуолла.

Принцесса Диана, принц Чарльз и их сын принц Уильям / Фото: Getty Images

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