Все едут в Балморал: члены королевской семьи собираются, чтобы обсудить скандал, в котором оказался принц Эндрю

Все едут в Балморал: члены королевской семьи собираются, чтобы обсудить скандал, в котором оказался принц Эндрю

Репутации британской королевской семьи может быть нанесен серьезный урон в связи со скандалом, связанным с принцем Эндрю и судебным иском против него.

Принц Чарльз, старший сын королевы Елизаветы II и главный наследник престола, также прибыл в Балморал, где на летние каникулы собрались многие члены семьи во главе с монархом. Это будут не просто каникулы для членов семьи, но и серьезные переговоры по судебному иску в адрес герцога Йоркского.

Принца Чарльза в поездке сопровождала его супруга герцогиня Корнуольская Камилла, снимки были опубликованы на Daily Mail. Они направились в свое поместье Биркхолл, рядом с замком Балморал в Абердиншире, где семья проведет летние каникулы.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images

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Ранее в Балморал прибыл принц Эндрю с экс-супругой Сарой, их младшая дочь принцесса Евгения с мужем Джеком и сыном Августом, также ожидается, что приедут герцог и герцогиня Кембриджские с тремя детьми.

Уже сейчас некоторые эксперты заявляют, что принц Эндрю в связи со скандалом не будет принимать участие с праздновании Платинового юбилея королевы в 2022 году, которое знаменует ее 70-летнее правление в качестве главы государства, если он все еще будет втянут в судебные разбирательства.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Другие эксперты считают, что дело затянется на долгие годы, называя цифру не меньше пяти лет, скорее всего, к тому моменту новым королем Великобритании будет уже принц Чарльз. Именно по этой причине будущий монарх так скоро прибыл в Балморал и начал заниматься этим скандальным вопросом.

Напомним, судебное дело было возбуждено Вирджинией Джуфре в Нью-Йорке ранее на этой неделе. Она обвиняет принца Эндрю в том, что он заставлял ее вступить с ним в сексуальный контакт трижды против ее воли. Поговаривают, что герцога Йоркского также могут лишить его воинских званий.

Принц Чарльз, королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

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