Все едва ли не закончилось трагично: за автомобилем Меган и Гарри папарацци устроили погоню

На днях пара возвращалась домой после церемонии Women of Vision Awards, которая прошла в Нью-Йорке, и за их автомобилем устроили погоню папарацци.

Сотрудник службы безопасности Меган и Гарри - Крис Санчес - рассказал, что он "никогда не видел и не испытывал ничего подобного раньше", поскольку герцог и герцогиня Сассекские участвовали в автомобильной погоне, за ними гнались папарацци.

Появилась даже информация, что автомобиль, в котором передвигались супруги, едва ли не спровоцировал ДТП.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Господин Санчес рассказал, что предполагаемая погоня папарацци была "очень хаотичной", и заявил, что она могла быть смертельной для пешеходов, сообщает express.

Гарри и Меган покинули церемонию награждения Women of Vision Awards вместе с мамой Меган Дорией Рэгланд в бальном зале Ziegfeld в Нью-Йорке во вторник вечером. Затем за королевской четой последовало "около дюжины транспортных средств: автомобили, скутеры и велосипеды".

Принц Гарри с женой Меган и тещей Дорией / Фото: Getty Images

"Я никогда не видел и не испытывал ничего подобного, - рассказал сотрудник службы охраны изданию CNN. - То, с чем мы имели дело, было очень хаотичным". И общественность была в опасности в нескольких точках, а сама погоня "могла быть фатальной" из-за того, что тянущиеся за ней автомобили якобы "прыгали через бордюры и проезжали на красный свет".

"В какой-то момент они заблокировали лимузин (в котором находилась пара) и начали фотографировать, пока мы не смогли выйти", - заявил мужчина.

Он пришел к выводу, что после событий принц Гарри и Меган были напуганы, измучены, но с облегчением вернулись домой.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри всегда говорил, что переживает за свою семью. Его тревожность связана с воспоминаниями о том, как за его мамой принцессой Дианой охотились папарацци. Она погибла в автомобильной аварии в тоннеле в Париже в 1997 году.

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