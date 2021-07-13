Все еще без Шарлин: князь Монако с детьми был запечатлен на стадионе

Все еще без Шарлин: князь Монако с детьми был запечатлен на стадионе

Пока княгиня Монако Шарлин находится на реабилитации в Южной Африке, ее муж князь Альбер II, в который раз был замечен на мероприятии с детьми.

63-летний Альбер вместе с 6-летней дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком был запечатлен на встрече Бриллиантовой лиги ИААФ Herculis EBS 2021 (международные легкоатлетические соревнования) на стадионе Луи II в Монако.

Принцесса Габриэлла была в рубашке цвета хаки и шортах и с черным тонким обручем в волосах с изображением девочки сбоку. Ее брат Жак был в белой рубашке и в отличие от сестры на его лице была маска. Глава семейства князь Альбер II был одет в темный костюм, белую рубашку и бордовый галстук. Он также был без маски. Все трое были запечатлены на трибунах, а в руках у Жака был бинокль.

Князь Альбер II с детьми - сыном Жаком и дочерью Габриэллой / Getty Images

Тем временем на днях княгиня Шарлин вышла на связь со своими подписчиками. Она опубликовала несколько фотографий в Instagram, показала, как похудела и продемонстрировала новую прическу. А еще написала, что очень сильно скучает за детьми и мужем.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

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