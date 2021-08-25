Все еще в Балморале: королева Елизавета II сходила с правнуками на пикник

Королева Елизавета II наслаждается отдыхом в Балморале. Именно здесь Ее Величество каждый год проводит свои летние каникулы.
Обычно к монарху в этом отпуске присоединяются члены ее большой семьи, включая детей, внуков и правнуков. Ранее в этом месяце мы рассказывали, что в Балморал приехали сыновья королевы принц Чарльз с супругой Камиллой и принц Эндрю с экс-супругой Сарой, а также принцесса Евгения с мужем Джеком и сыном Августом.
Как пишет издание Hello! в понедельник королева устроила пикник с некоторыми из своих правнуков. По словам Ричарда Идена из Daily Mail , 95-летняя королева наслаждалась обедом на свежем воздухе с детьми Питера Филлипса (сына принцессы Анны – дочери королевы) - Саванной и Айлой, и дочерьми Зары Тиндалл - Мией и Леной.
Гленмуик - излюбленное место королевы, поскольку, как говорили ранее, это было одно из ее любимых мест, где можно было отдохнуть с ее покойным мужем, принцем Филиппом. Накануне похорон герцога Эдинбургского, Букингемский дворец опубликовал неизданный ранее снимок королевы и ее мужа, сидящими на покрывале для пикника и наслаждающимися пейзажем Койлс-де-Мюик. Фото было сделано в 2003 году их невесткой – графиней Софи Уэссекской.
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