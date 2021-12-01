Все еще в Лондоне: стильная Эмили Ратажковски продолжает пиарить свою книгу

Эмили Ратажковски продолжает активно пиарить свою дебютную книгу "Мое тело".
Работа Ратажковски уже стала бестселлером по версии New York Times. Это откровенные эссе девушки о возвращении себе права собственности на свое тело. Книга является глубоко личным исследованием Эмили феминизма, сексуальности и власти, отношения мужчин к женщинам.
Эмили Ратажковски запечатлели папарацци по прибытии в Центр Эммануэля в Лондоне на мероприятие, где она снова рассказала о книге. 30-летняя звезда была в черно-белом аутфите, высоких кожаных сапогах, с распущенными волосами, легким мейком и румянцем на щеках.
В Лондоне звезда находится уже несколько дней, ранее ее запечатлели фотографы, когда она покидала книжный магазин Waterstones, расположенный на улице Гауэр-стрит, в Лондоне. Там у нее была автограф-сессия.
А еще раньше модель сфотографировали, когда она покидала WOW: Shameless Festival в Центре искусств Баттерси в Лондоне.
В Нью-Йорке звезду ждет муж Себастьян Беар-Макклард и сын Сильвестр.
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