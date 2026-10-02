ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
247
Время на прочтение
2 мин

Все еще в трауре: принцесса Ингрид Александра в черном наряде сопровождала отца-короля на открытии парламента

Король Норвегии Хокон VIII и его дочь кронпринцесса Ингрид Александра присутствовали сегодня на церемонии торжественного открытия 171-й сессии парламента в Осло.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Как и в Швеции, открытие парламента — одно из самых торжественных событий в норвежском институциональном календаре. Эта церемония проводится в нескольких скандинавских странах, но в этом году она приобретает особое значение для Норвегии, поскольку король Хокон VIII впервые председательствует на ней с момента своего восшествия на престол всего пять недель назад.

Таким образом, монарх принимает на себя одну из своих первых важных официальных обязанностей после смерти своего отца, короля Харальда V.

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Столь исторический день для норвежской королевской семьи, отмеченный также значительным отсутствием королевы Метте-Марит. Жена короля не смогла присутствовать на открытии парламента из-за респираторной инфекции, сообщает канал NRK.

Ранее летом Метте-Марит перенесла операцию по пересадке легких и все еще находится в периоде реабилитации.

Сегодня короля Хокона сопровождала его дочь – наследная принцесса Ингрид Александра. Так как королевский двор по-прежнему соблюдает официальный траур наследная принцесса продолжает носить черную одежду в знак траура.

Для этого случая Ингрид Александра выбрала простое черное платье миди с лаконичным силуэтом, V-образным вырезом и длинными рукавами с расклешенными манжетами. Она дополнила образ черными колготами, туфлями с закрытым носком в тон и небольшим клатчем Knot от Bottega Veneta. Единственными аксессуарами были изящное ожерелье с кулоном, а волосы были уложены свободно и собраны назад темной повязкой.

(листайте фото вправо)

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie