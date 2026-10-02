Все еще в трауре: принцесса Ингрид Александра в черном наряде сопровождала отца-короля на открытии парламента

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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Как и в Швеции, открытие парламента — одно из самых торжественных событий в норвежском институциональном календаре. Эта церемония проводится в нескольких скандинавских странах, но в этом году она приобретает особое значение для Норвегии, поскольку король Хокон VIII впервые председательствует на ней с момента своего восшествия на престол всего пять недель назад.

Таким образом, монарх принимает на себя одну из своих первых важных официальных обязанностей после смерти своего отца, короля Харальда V.

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Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Столь исторический день для норвежской королевской семьи, отмеченный также значительным отсутствием королевы Метте-Марит. Жена короля не смогла присутствовать на открытии парламента из-за респираторной инфекции, сообщает канал NRK.

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Ранее летом Метте-Марит перенесла операцию по пересадке легких и все еще находится в периоде реабилитации.

Сегодня короля Хокона сопровождала его дочь – наследная принцесса Ингрид Александра. Так как королевский двор по-прежнему соблюдает официальный траур наследная принцесса продолжает носить черную одежду в знак траура.

Для этого случая Ингрид Александра выбрала простое черное платье миди с лаконичным силуэтом, V-образным вырезом и длинными рукавами с расклешенными манжетами. Она дополнила образ черными колготами, туфлями с закрытым носком в тон и небольшим клатчем Knot от Bottega Veneta. Единственными аксессуарами были изящное ожерелье с кулоном, а волосы были уложены свободно и собраны назад темной повязкой.

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