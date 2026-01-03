Все говорят о новой первой леди Нью-Йорка: что надела на инаугурацию мужчины 28-летняя женщина

Рама Дуваджи и Зоран Мамдани / © Associated Press

Реклама

В новом году в Нью-Йорке появился новый мэр — 34-летний Зоран Кваме Мамдани, однако не только его персона стала резонансной в Сети, но и его 28-летней жены Рамы Дуваджи — иллюстратора, аниматора и керамистки, которая свои художественные работы часто направляет на социальные темы. Сторонники пары активно обсуждают стиль Рамы и ее вкус, а также ее образ для инаугурации мужа, которая состоялась 1 января.

Рама Дуваджи и Зоран Мамдани / © Associated Press

Церемония инаугурации Зохрана Мамдани прошла возле мэрии Нью-Йорка под открытым небом. Новая первая леди города выбрала для важного мероприятия коричневое пальто с высоким воротником, крупными пуговицами, украшенное искусственным мехом на манжетах и подоле — это изделие создано на заказ палестино-ливанским дизайнером Синтией Мерхедж из Renaissance Renaissance.

Рама Дуваджи и Зоран Мамдани / © Associated Press

Рама Дуваджи и Зоран Мамдани / © Associated Press

Носила пальто Рама в сочетании с высокими сапогами на каблуках на шнуровке спереди, большими скульптурными серебряными серьгами. Также она сделала сдержанный макияж и бордовый маникюр.

Реклама

Рама Дуваджи и Зоран Мамдани / © Associated Press

Рама Дуваджи и Зоран Мамдани / © Associated Press

За стиль первой леди Нью-Йорка отвечает стилист Габриэлла Карефа-Джонсон.

Зохран Мамдани же стал самым молодым мэром Нью-Йорка за последние 100 лет и первым мусульманином на этом посту. Присягу он давал на Коране. Он кандидат от Демократической партии, а его победа в выборах вызвала широкий общественный резонанс. Трамп же назвал его «фанатиком-коммунистом», подчеркнув, что не выделит средств на его инициативы.

Рама Дуваджи и Зоран Мамдани / © Associated Press