Во всем виновата борода: как принцы Уильям и Гарри поссорились из-за решения королевы Елизаветы II

Герцог Сассекский описал этот эпизод своей жизни в своих мемуарах "Запасной". Он сказал, что обратился к своей бабушке королеве Елизавете II перед свадьбой с Меган Маркл с просьбой оставить бороду и не сбривать ее на свадьбу, что противоречило королевскому протоколу.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

"Это тоже немаленькая просьба. Некоторые считали, что борода — это явное нарушение протокола и устоявшихся норм, особенно с учетом того, что я женился в армейской форме. В британской армии бороды были запрещены", - писал в книге принц. Королева Елизавета II пошла на уступки любимому внуку и дала свое разрешение. Однако Гарри утверждает, что его брат Уильям был в ярости из-за этого решения.

"Ты поставил ее в неудобное положение, Гарольд! У нее не было выбора, кроме как сказать "да", - цитирует принц Гарри слова старшего брата. Их спор длился больше недели. И в его финале Уильям заявил, что ему не разрешили оставить бороду на собственной свадьбе.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Теперь же, когда королевы Елизаветы II нет уже почти два года, принц Уильям, как видите, может себе позволить иногда носить бороду. Но все же не тогда, когда присутствует на протокольных мероприятиях.

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