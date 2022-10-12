Все из-за даты коронации Чарльза: поклонники Меган и Гарри в ярости

Вчера Букингемский дворец официально озвучил эту особенную дату, которую выбрал монарх для своей коронации. Мы уже писали, что это день рождения внука Чарльза – Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, которому как раз исполнится 4 года. Таким образом назревает вопрос, почему Чарльз выбрал именно эту дату для своей коронации.

Королевские поклонники уже в ярости, они пишут в Твиттере гневные комментарии:

"Итак, король Чарльз назначил свою коронацию на 6 мая следующего года… Как раз в день, когда его внуку принцу Арчи Сассекскому исполняется 4 года".

"Преднамеренно ли дата коронации короля совпадает с днем ​​​​рождения Арчи?".

"Хм, странно, что коронация приходится на день рождения принца Арчи".

"Коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы состоится 6 мая 2023 года — в день рождения Арчи. Отличный ход, Ваше Величество".

Король Чарльз III, принц Уильям, принцесса Кейт, герцогиня Меган и принц Гарри / Фото: Getty Images

Многие пишут, что король следует примеру сына Гарри и его жены Меган, преднамеренно выбрав эту дату, так как обычно Сассекские публикуют новые фотографии или делают важные объявления аккурат, когда какие-то важные объявления или фото публикуют члены британской королевской семьи, пишет express.

Другие же поклонники предполагают, что таким образом король демонстрирует Гарри и Меган, что для него важна семья и эта дата может стать как бы оливковой ветвью для пары.

"День коронации - это и день рождения Арчи. Для меня это символизирует то, что, хотя королевская семья - это институт, семья всегда останется семьей", - пишет один из поклонников.

"Я надеюсь, что это оливковая ветвь от отца к сыну и от короля к принцу", - добавляет еще один.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган / Фото: Getty Images

Пока неизвестно, будут ли Меган и Гарри присутствовать на коронации несмотря на их присутствие на юбилее королевы и ее похоронах в сентябре 2022 года. Сассекские также пока никак не комментировали официальное заявление Букингемского дворца.

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