Все из-за фильма: Меган и Гарри хотят лишить титулов

Члены британской королевской семьи вряд ли смотрели документальный фильм о Меган и Гарри и точно не будут давать на эту тему никаких комментариев.

А вот в обществе после выхода первых трех серий сериала бушует вихрь эмоций. Депутат-консерватор Боб Сили призывает лишить Гарри и Меган титулов после выхода этого документального фильма. Он даже предложил внести изменения в законодательство, сообщает express.co.uk.

Член парламента Боб Сили обвиняет герцога и герцогиню в "монетизации" их титулов, а также в "агрессивных" и "невероятных" атаках как на Великобританию, так и на королевскую семью и в частности, на короля Чарльза III.

Ранее мы рассказывали, что поддержка монарха после выхода фильма на экраны ничуть не уменьшилась, а даже наоборот. Чарльз посетил несколько мероприятий на прошлой неделе и выглядел на публике достаточно сосредоточенным и улыбчивым. Ясно, что как-то реагировать на вышедшее кино монарх не планирует.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Но, вернемся к депутату. Сообщается, что он внес на рассмотрение законопроект о частных членах королевской семьи, чтобы помочь Тайному совету понизить статус герцога и герцогини Сассекских.

Этот закон внесет поправки в Закон о лишении титулов 1917 года, который первоначально был принят, чтобы разрешить лишение королевских титулов и пэров тех, кто поддерживал врага в Первой мировой войне.

Напомним, документальный сериал из шести частей является первым продуктом, созданным в результате сделки, которая, как сообщается, была подписана в 2020 году с потоковым сервисом Netflix на сумму до 100 миллионов долларов. Следующие три эпизода документального сериала о Сассексах выйдут на стриминговом гиганте 15 декабря.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Между тем, зрители подвергли этот сериал критике, обвиняя Netflix в том, что они распиарили его на максимально возможном уровне. Компания рекламировала шоу, как "беспрецедентное" и поставленное лауреатом премии "Эмми" режиссером Лиз Гарбус, а теперь оно подверглось критике за то, что не оправдало ожиданий публики.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Читайте также: