Все из-за королевы: момент на свадьбе Дианы и Чарльза, который больше всего взволновал принцессу

Принцесса Диана выходила замуж очень юной, ей было на тот момент всего 20 лет.

В новой биографии принцессы Уэльской, написанной Эндрю Мортоном и вышедшей в издательстве "Фабула", рассказывается о моменте, из-за которого леди Ди очень сильно нервничала, когда шла к алтарю в соборе Святого Павла.

Эти истории принцесса Уэльская рассказала своему биографу только за шесть лет до своей трагической гибели в Париже.

"В понедельник, когда у нас была репетиция, я много плакала, потому что на меня внезапно подействовало все это напряжение. Но к среде со мной уже все было хорошо, я сосредоточилась на том, что мне нужно было пройти проходом с отцом под руку, и я помню, как ужасно волновалась из-за реверанса королеве", — вспоминала Диана тот день.

Принцесса Диана делает реверанс перед королевой Елизаветой II в день своей свадьбы с Чарльзом / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что накануне принц Чарльз признался своей будущей жене в том, что он ее не любит, она решилась выйти за него замуж и надеялась, что их брак будет искренним и счастливым. А еще Диана была очень влюблена.

"Я помню, как была настолько влюблена в своего мужа, что не могла отвести от него глаз. Я просто считала себя самой счастливой девушкой в мире. Он собирался заботиться обо мне. Что ж, ошиблась ли я в своем предположении?", — говорила много лет спустя принцесса Уэльская.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что брак Дианы и Чарльза не был слишком счастливым, принцесса родила в нем двух прекрасных сыновей. Одному из них вскоре придется стать новым королем Великобритании.

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