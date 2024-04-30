Все из-за королевы: стало известно, почему принц Уильям сменил на своей свадьбе с Кейт две формы

Кейт и Уильям Уэльские вчера отпраздновали тринадцатую годовщину со дня своей свадьбы.
По этому поводу королевская чета представила публике новый, не опубликованный ранее свадебный портрет, автором которого стала фотограф Милли Пилкингтон.
Снимок немного напугал поклонников Уэльских, поскольку они выбрали черно-белое фото для публикации. Бдительные поклонники также заметили, что на фото принц Уильям одет в другую форму, нежели был на свадьбе. А его жена Кейт - все в том же свадебном платье Alexander McQueen.
Эту форму Уильям носил в день свадьбы его младшего брата - принца Гарри - в 2018 году и хотел надеть ее на собственную свадьбу в 2011 году. Но его бабушка королева Елизавета II хотела видеть внука и наследника престола в красной форме, так как за несколько месяцев до свадьбы Уильям был назначен полковником ирландской гвардии, пишет express.co.uk.
Так что, вероятно, для фотосессии принц Уильям переоделся в ту форму, которую сам хотел носить на своей свадьбе, а на самой церемонии исполнил пожелание своей бабушки.
Кстати, автор фото Милли Пилкингтон также недавно сделала портретное фото для короля Чарльза и королевы Камиллы, которое они использовали для того, чтобы объявить, что монарх возвращается к публичной работе.
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