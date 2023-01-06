Все из-за россиянки в жюри: королева Маргрете II отказалась от патроната над премией Ханса Кристиана Андерсена

Это так называемая "Нобелевская премия" по детской литературе и ранее она присуждалась таким известным писателям, как Астрид Линдгрен, Элинор Фарджон, Туве Янссон, Марии Грипе и многим другим.

Королева Дании Маргрете II отказалась от патроната над Премией Ханса Кристиана Андерсена, которая вручается писателям и иллюстраторам детских книг за значительный вклад в литературу.

Основанием для такого решения стало назначение главой жюри российского иллюстратора Анастасии Архиповой, сообщает Divoche.Media со сслыкой на датское издание DR.

Темой для спора стал вопрос от Международного совета по детской и юношеской литературе (IBBY): "Может ли представитель российской культурной жизни вручать самую престижную в мире награду за детскую книгу, пока Россия бомбит библиотеки Украины?".

"Награда Ханса Кристиана Андерсена — это лучшее, что вы можете получить, и нам придется ее защищать", — говорит Маргарета Ульстрем, председатель шведского отделения IBBY.

Премия имени Х. К. Андерсена / Фото: Getty Images

Издание отмечает, что Архипова получила множество наград, является профессором художественной академии в Москве и президентом профсоюза иллюстраторов, а также входит в правление московской ассоциации художников, которая очень активно занимается пропагандой войны. В частности, недавно ассоциация провела кампанию по популяризации спецоперации и мобилизации среди населения, которая должна способствовать воссоединению исторических русских земель. На рисунках русский солдат изображен как "героический мститель", "карающий украинских фашистов".

В комментарии DR Архипова пыталась отрицать свою связь с организацией, однако со временем признала, что четыре года назад ей предложили место в совете директоров. Проект ассоциации Архипова назвала "отвратительным" и открестилась от него. Представители Швеции, Норвегии, Литвы Финляндии, Латвии, Бельгии и Эстонии пытались добиться отставки жюри, но тщетно.

Есть признаки того, что Королевский дом придерживается такого же мнения. Королева Маргрете решила отказаться от участия в премии, сообщает датское правление IBBY. Награда также была удалена из списка зарубежных патронажей королевы на сайте дворца.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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