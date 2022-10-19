Все из-за шамана: норвежская принцесса Марта Луиза может остаться без титула

Тема титулов сейчас интересует не только Гарри и Меган, которые ожидают решения короля Чарльза III. В норвежской королевской семье тоже есть свои нюансы с титулами.

Наследника норвежского престола - кронпринца Хокона - спросили о появившейся в СМИ информации о якобы дискуссии, которая ведется относительно титула его сестры принцессы Марты Луизы.

Кронпринц Хокон с женой кронпринцессой Метте-Марит / Фото: Getty Images

Как пишет Royal Central, наследный принц Норвегии подтвердил, что в его семье продолжаются споры о том, сохранит ли его сестра, принцесса Марта Луиза, свой королевский титул.

Помолвка принцессы Марты Луизы и ее американского жениха Шамана Дурека вызвала много споров в Норвегии. Ранее в этом месяце норвежская пресса сообщила, что в Королевском дворце в Осло состоялось несколько встреч, на которых обсуждался титул принцессы Марты Луизы.

Теперь кронпринц Хокон подтвердил, что эти разговоры все еще продолжаются.

"Это тема, которую я нахожу сложной. С одной стороны, моя сестра обручилась, и я познакомился с Дуреком и думаю, что мне приятно поддержать их, и я хотел бы, чтобы он чувствовал себя желанным гостем в нашей семье. Но то же время я чувствую большую ответственность за монархию. Мы, конечно, заметили, что кое-что из того, что было сказано и сделано, вызвало немало дискуссий. Некоторые из них также вызвали споры. Мы должны поговорить о том, чтобы выяснить это, и это то, что мы пытаемся сделать сейчас, когда у нас сейчас есть этот процесс, в котором мы пытаемся найти хороший путь вперед", - заявил кронпринц.

В сентябре опрос, проведенный норвежской газетой Dagbladet, показал, что целых 53,9 % опрошенных считают, что принцессе следует отказаться от своего титула.

После новости о помолвке принцессы стало известно, что несколько ассоциаций в Норвегии, которыми опекалась Марта Луиза, прервали сотрудничество с ней. После этого родители Марты Луизы - король Харальд и королева Соня - впервые прокомментировали выбор принцессы в качестве партнера. Тогда король Харальд сказал, что они заметили "культурное столкновение".

Марта Луиза и шаман Друрек / Фото: Getty Images

Принцесса Марта Луиза отказалась от приставки "Ее Королевское Высочество" в 2002 году, чтобы продолжить карьеру в индустрии развлечений, и согласилась прекратить использовать свой титул принцессы для деловых предприятий в 2019 году. Дискуссии о королевском титуле принцессы Марты Луизы начались вскоре после того, как королева Дании Маргрете II объявила, что со следующего года она лишает четырех внуков их королевских титулов. Речь идет о титулах детей младшего сына королевы – принца Иоахима.

Читайте также: