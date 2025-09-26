Все из-за Трампа: бывшая жена Колина Ферта раскритиковала короля Чарльза и возвращает ему королевский орден

Ливия и Колин Ферт, король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Ливия Джуджолли Ферт — итальянская активистка и бывшая жена актера Колина Ферта — приняла решение вернуть звание члена Ордена Британской империи после того, как королевская семья приняла с государственным визитом президента Трампа.

Женщина сообщила о своем решении в публикации в Instagram, заявив:

«В 2019 году мне была вручена эта награда за мои заслуги в стремлении сделать цепочку поставок модной одежды более справедливым и менее опасным местом работы для работников швейной промышленности по всему миру. Хотя я выступаю против Британской империи и остатков этой токсичной системы, я приняла эту честь от имени многих активистов швейной промышленности, которые меня просветили и поддерживали.

Я также испытывала огромное уважение к королю Чарльзу, который тогда был принцем Уэльским, и к его десятилетиям борьбы за социальную и экологическую справедливость», — продолжила Джуджоли Ферт, известная своей работой в области устойчивой моды и защиты окружающей среды.

Теперь же 56-летняя знаменитость заявила, что ее мнение окончательно изменилось после недавнего государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию на прошлой неделе, во время которого в его честь состоялся банкет в Виндзорском замке.

Дональд Трамп, король Чарльз и Мелания Трамп / © Associated Press

«Пока я пишу это, мы видим, как это ужасное оправдание человека (по имени Трамп) вовсю льется рекой на Генеральной Ассамблее ООН, его ядовитая риторика усиливается и легализуется», — сказала она. «Я размышляла о его визите в Великобританию на прошлой неделе, и боюсь, что не могу смириться с тем, как его умиротворили, воздали ему почести и, опять же, легализовали», — написала женщина.

«На самом деле, экспозиция прошлой недели не продемонстрировала мне ни малейшего сходства с теми ценностями, которые, как я думала, отстаивал король Чарльз. Скорее, это была пугающая и трусливая демонстрация умиротворения человека, выступающего за уничтожение природы и самых уязвимых людей на земле», — продолжила она.

Банкет в Виндзорском замке в честь президента Трампа / © Associated Press

Напомним, Джуджоли была замужем за актером Колином Фертом с 1997 по 2021 год. У них в браке родилось двое сыновей, Лука и Маттео. Колин Ферт пока не комментировал решение бывшей жены. Он был удостоен звания командора Ордена Британской империи (CBE) в честь дня рождения королевы в 2011 году за заслуги в области драматического искусства.