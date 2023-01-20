Все, как и с принцессой Уэльской: с королевой Максимой случался такой же конфуз

Конфуз, который часто происходит с принцессой Уэльской Кэтрин, однажды произошел и с королевой Нидерландов Максимой.

Нам попалось архивное фото королевы, которое было сделано 6 июня 2014 года. Ее Величество принимала участие в международной церемонии в Sword Beach, посвященной 70-летию высадки десанта в Уистреаме, Франция.

Одета королева была в тот день в пестрое короткое платье и короткий желтый жакет, а обута в лаковые туфли с круглыми носами на высоких каблуках. В руках держала бежевый клатч, а на голове у Ее Величества была маленькая шляпка, и Максима была в солнцезащитных очках.

Ветер в этот день выдался сильный и порывом вздернул подол королевского платья так, что Максима едва успела его подхватить.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ранее мы собирали целую подборку фото и показывали, как подобные казусы случались с принцессой Уэльской Кэтрин. Однажды королева Елизавета II даже дала совет Кейт, как сделать так, чтобы ее платья не поднимались вверх с каждым порывом ветра. Но однажды такой прием не сработал даже с королевой.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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