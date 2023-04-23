Все как у всех: младший сын Кейт и Уильяма донашивает вещи за старшим братом Джорджем

Британская королевская пара в очередной раз продемонстрировала свою экономичность, ведь мало того, что Кейт и Уильям часто повторяют свои образы, этому же они учат и детей.

На прошлой неделе в честь дня рождения покойной королевы Елизаветы II, британская королевская семья поделилась новым снимком монарха вместе с ее правнуками и внуками.

Королева Елизавета II с внуками и правнуками / Фото: Getty Images

На этом фото был запечатлен и младший сын Кейт и Уильяма - принц Луи. Малыш на фото стоит сбоку, возле софы, на которой сидит королева.

Луи одет в полосатую рубашку от бренда Amaia Kids с воротником-стойкой и пуговицами.

Принц Луи / Фото: Getty Images

Вещь мальчику досталась в наследство от старшего брата Джорджа, ведь в 2017 году он тоже ее носил и даже позировал для фото.

Принц Джордж в 2017 году / Фото: Getty Images

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