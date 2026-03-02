Все кольца на одном фото: как выглядят любимые украшения принцессы Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Во время недавнего визита принцессы Кейт и принца Уильяма в Уэльс фотографы сделали фото крупным планом руки принцессы Уэльской, где были все эти кольца. Кэтрин носит их на безымянном пальце левой руки.

Самое значимое и первое кольцо, которое принц Уильям надел на палец своей жены — было помолвочным кольцом его матери принцессы Дианы.

Кольца принцессы Уэльской / © Getty Images

Это украшение было из каталога лондонских ювелиров Garrard & Co. Ювелир, создавший кольцо, был вдохновлен украшением (сапфировой брошью), которое принц Альберт заказал для своей будущей невесты, королевы Виктории (прабабушки королевы Елизаветы II) в 1840 году.

Кольцо на принцессе Диане (сверху) и принцессе Кейт (снизу) / © Associated Press

Леди Диана Спенсер выбрала это кольцо из каталога, предоставленного ей принцем Чарльзом накануне их помолвки. Ей понравилось, как синий камень подходит к цвету ее голубых глаз. Когда в 2010 году старший сын Дианы и Чарльза решил сделать предложение Кейт Миддлтон, он преподнес ей именно это кольцо.

Еще одно важное кольцо Кэтрин — обручальное. Это то самое кольцо из валлийского золота, которое принц Уильям надел ей на палец в день их венчания в апреле 2011 года.

Обручальное кольцо принцессы Кейт / © Associated Press

Также принцесса носит кольцо «вечность» с россыпью мелких бриллиантов по всей окружности украшения. Его принц Уильям преподнес ей после рождения их первенца — принца Джорджа.

И еще одно кольцо, похожее на кольцо «вечности», но только с бриллиантами и сапфирами — это относительно новое украшение, которое принц Уильям преподнес супруге, как еще один символ любви, когда пара столкнулась с трудностями во время болезни принцессы Уэльской.

Кейт часто надевает его вместо помолвочного с крупным сапфиром, которое может быть не таким практичным и выглядит оно потрясающе красиво.

