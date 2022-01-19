Все на лыжах: как члены европейских монарших семей отдыхали на курортах в горах

Все на лыжах: как члены европейских монарших семей отдыхали на курортах в горах

Недавно мы вспоминали, как члены британской королевской семьи отдыхали на горнолыжных курортах.

В разные годы принц Чарльз и принцесса Диана выбирались покататься на лыжах на курорты Австрии, Сара Фергюсон и принц Эндрю с дочками делали то же самое, и даже принц Уильям и герцогиня Кембриджская до рождения детей часто выбирались покататься.

Сегодня мы подобрали для вас фотографии других монарших семей Европы во время их зимних отпусков на горнолыжных курортах.

Королевская семья Нидерландов / Getty Images

Король Виллем-Александр, королева Максима, принцесса Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана во время ежегодных зимних каникул в Лехе, Австрия.

Королевская семья Нидерландов / Getty Images

Король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга королева Максима на лыжной пробежке во время лыжных каникул в Лехе-на-Арльберге в 2016 году.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

А это маленькие принц Уильям, принц Гарри, принцесса Беатрис и принцесса Евгения на лыжном отдыхе в Клостерсе, Швейцария, 4 января 1995 года.

Принц Гарри, принцесса Евгения, принцесса Беатрис и принц Уильям / Getty Images

Также вспоминаем, как в 1985 году принц Чарльз катался на лыжах вместе со своей женой принцессой Дианой во время зимнего отпуска в Вадуце.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Getty Images

Принц Норвегии Сверре Магнус, его отец кронпринц Хокон и жена Хокона - кронпринцесса Метте-Марит, вместе с дочерью принцессой Ингрид Александрой катались на лыжах в норвежском поселке Бейтостолен.

Норвежская королевская семья / Getty Images

Король Бельгии Филипп и королева Матильда позируют во время семейного катания на лыжах 12 февраля 2018 года в Вербье, Швейцария.

Король Филипп и королева Матильда / Getty Images

А это королевская бельгийская семья вместе с детьми - принцессой Елизаветой, принцем Габриэлем и принцем Эммануэлем - во время лыжного отпуска в Швейцарии.

Бельгийская королевская семья / Getty Images

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