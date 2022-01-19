Все на лыжах: как члены европейских монарших семей отдыхали на курортах в горах

Недавно мы вспоминали, как члены британской королевской семьи отдыхали на горнолыжных курортах.
В разные годы принц Чарльз и принцесса Диана выбирались покататься на лыжах на курорты Австрии, Сара Фергюсон и принц Эндрю с дочками делали то же самое, и даже принц Уильям и герцогиня Кембриджская до рождения детей часто выбирались покататься.
Сегодня мы подобрали для вас фотографии других монарших семей Европы во время их зимних отпусков на горнолыжных курортах.
Король Виллем-Александр, королева Максима, принцесса Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана во время ежегодных зимних каникул в Лехе, Австрия.
Король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга королева Максима на лыжной пробежке во время лыжных каникул в Лехе-на-Арльберге в 2016 году.
А это маленькие принц Уильям, принц Гарри, принцесса Беатрис и принцесса Евгения на лыжном отдыхе в Клостерсе, Швейцария, 4 января 1995 года.
Также вспоминаем, как в 1985 году принц Чарльз катался на лыжах вместе со своей женой принцессой Дианой во время зимнего отпуска в Вадуце.
Принц Норвегии Сверре Магнус, его отец кронпринц Хокон и жена Хокона - кронпринцесса Метте-Марит, вместе с дочерью принцессой Ингрид Александрой катались на лыжах в норвежском поселке Бейтостолен.
Король Бельгии Филипп и королева Матильда позируют во время семейного катания на лыжах 12 февраля 2018 года в Вербье, Швейцария.
А это королевская бельгийская семья вместе с детьми - принцессой Елизаветой, принцем Габриэлем и принцем Эммануэлем - во время лыжного отпуска в Швейцарии.
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