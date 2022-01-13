Все на лыжах: как королевские особы отдыхали на курортах в горах

Все на лыжах: как королевские особы отдыхали на курортах в горах

Сегодня мы уже вспоминали, как принц Чарльз и его на тот момент супруга принцесса Диана отдыхали на горнолыжном курорте в Австрии в 1983 году.

Принцесса Уэльская очень любила активные виды отдыха. Давайте посмотрим, кто же еще из членов британской королевской семьи любит или в своем время любил кататься на лыжах. В нашей подборке вы увидите фотографии той же принцессы Дианы, Сары Фергюсон, герцогини Йоркской с дочками принцессами Беатрис и Евгенией и многих других.

Принцесса Диана, принц Чарльз и Сара Йоркская катаются на лыжах 9 марта 1988 года в Клостерсе, Швейцария.

Принцесса Диана, принц Чарльз и Сара Йоркская / Getty Images

Принцесса Уэльская Диана, на лыжном отдыхе в Лехе, Австрия. Принцесса наслаждалась катанием на лыжах со своими сыновьями принцами Уильямом и Гарри.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Getty Images

А это Сара Йоркская с дочерью принцессами Беатрис и Евгенией наслаждаются лыжным отдыхом в Вербье. Семья запечатлена на кресельном подъемнике.

Сара Йоркская с дочерью принцессами Беатрис и Евгенией / Getty Images

Принцесса Диана с сыном Гарри запечатлена также на горнолыжном курорте в Лехе, Австрия.

Принцесса Диана с сыном Гарри / Getty Images

А это принцесса Анна - дочь королевы Елизаветы II, со своей дочерью Зарой Филлипс катается на лыжах в Морзине, Франция

Принцесса Анна с дочерью Зарой / Getty Images

Сара Йоркская с дочерью Беатрис и бойфрендом принцессы Дэйвом Кларком на курорте в Вербье, Швейцария. беатрис долгие десять лет была в отношениях с наследником богатой американской семьи, но в 2016 году они расстались.

Сара Йоркская с дочерью Беатрис / Getty Images

Принц Гарри до встречи с Меган Маркл тоже часто катался на лыжах. На этом снимке принц Гарри катается на лыжах с командой "Прогулки с ранеными", которые собрались на острове Шпицберген, расположенном между материковой частью Норвегии и Северным полюсом, в последние дни подготовки перед пешим походом на Северный полюс 29 марта 2011 года.

Принц Гарри / Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон до свадьбы часто ездили кататься на лыжах. На фото 19 марта 2008 года они запечатлены в Клостерсе, Швейцария. Жаль после свадьбы и рождения детей публика больше не видела таких снимков.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

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