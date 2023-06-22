Все на спорт: кронпринцесса Метте-Марит с мужем и детьми приняла участие в матче

Наследный принц Хокон, его жена – принцесса Метте-Марит, старшая дочь пары - принцесса Ингрид Александра, и ее брат - принц Сверре Магнус - были запечатлены на футбольном матче.

Кронпринц Хокон с супругой кронпринцессой Метте-Марит и двумя детьми / Фото: Getty Images

Трое членов семьи были в спортивной форме: футболках и шортах, а кронпринцесса Метте-Марит надела футболку в сочетании с черными лосинами и собрала длинные белые волосы в низкий хвост.

Будущая наследница королевского трона – принцесса Ингрид-Александра – также была на матче. Она была в спортивной форме, ее волосы были собраны в пучок, а в ушах сверкали золотые серьги-кольца с подвесками.

Кронпринцесса Метте-Марит и ее дочь принцесса Ингрид-Александра / Фото: Getty Images

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