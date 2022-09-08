Все началось после смерти принца: как ухудшалось здоровье королевы Елизаветы II

8 сентября мир узнал об ухудшении состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II, также тревожные звонки появились, когда родные монарха направились в Балморал, где она сейчас находится.

Королева сейчас под наблюдением врачей, но начались довольно серьезные проблемы со здоровьем у нее после смерти ее мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского, который скончался 9 апреля 2021 года.

С того времени монарх заметно похудела, а также у нее появились проблемы с мобильностью из-за чего она довольно часто стала отказываться от участия в различных мероприятиях, в частности и тех, которые были связаны с празднованием ее Платинового юбилея правления. Она или присутствовала на мероприятиях виртуально, или посылала кого-то из членов семьи вместо себя.

Также прошлой осенью Елизавета II провела одну ночь в больнице короля Эдуарда VII, и стала часто появляться на публике с тростью в руках. Но не взирая на все это она изо всех сил пыталась продолжать выполнять свои королевские обязанности, много улыбалась и даже сама управляла автомобилем.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Также прошлой осенью королева растянула спину из-за чего некоторое время придерживалась постельного режима, а буквально через несколько месяцев после этого она заразилась на коронавирус, хотя была трижды вакцинирована. В то время монарх самоизолировалась и постоянно пребывала под присмотром медиков, но Букингемский дворец уверял, что с ней все хорошо и она просто ощущает легкие симптомы болезни.

Между всеми этими событиями многих беспокоило и состояние рук Ее Величества, ведь выглядели они болезненно.

Королева Елизавета II и Никола Стерджен / Фото: Associated Press

В июле монарх отправилась в свой частный шотландский дом Балморал, чтобы начать свои традиционные летние каникулы и до сих пор там пребывает. Там же она приветствовала нового премьер-министра. Надеемся, что и в этот раз все обойдется и опасения относительно ее здоровья не оправляются.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

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