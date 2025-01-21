Все началось с рисунка черным маркером: дизайнер Эрве Пьер показал эскизы к платью Мелании Трамп

Платье первой леди было довольно креативным и кардинально отличалось от всего, что носили на этом мероприятии другие жены президентов.

20 января в Соединенных Штатах Америки состоялась традиционная инаугурация президента, которым после выбором стал представитель республиканской партии Дональд Трамп. Он стал 47-м президентом Америки, а его супруга Мелания - новой первой леди.

Мероприятие в этом году проводилось в ротонде Капитолия, а не у здания, как обычно, из-за плохой погоды. После официальной части гостей и участников ждал концерт, парад, а вечером – праздничный традиционный бал, на котором президент и первая леди исполнили танец на сцене.

То, в чем первая леди выйдет на сцену, обычно покрыто строжайшей тайной, а наблюдатели с нетерпением ждут ее появления. Мелания в этот раз отдала предпочтение бренду Herve Pierre, который также сшил для нее платье в 2017 году.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Это было элегантное белое платье с черной лентой, которая начиналась на груди и облекала ее талию.

"Как все начиналось... простая каракуля маркером на листе бумаги может стать началом идеи!", - написал модельер Эрве Пьер под изображением.

Также он поделился более полными и детальными эскизами наряда.

"Для меня было большой честью создать платье для первой леди Мелании Трамп, которое она носила сегодня вечером. Я не могу достаточно ее отблагодарить... это был замечательный проект, прекрасное сотрудничество... как всегда!!!!", - написал он.

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