Все не просто так: эксперт объяснил, зачем Кейт и Камилла появились на публике в красных луках

Ранее на этой неделе королева Камилла и принцесса Кэтрин появились на разных мероприятиях в нарядах одинакового красного цвета. И это не случайность, как многим могло показаться.

Принцесса Уэльская надела красный брючный костюм от Alexander McQueen, когда приехала вместе с мужем Уильямом в лондонскую штаб-квартиру BAFTA. А королева-консорт Камилла выбрала красное платье от Fiona Clare, когда посещала казармы Лилля в Олдершоте.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Королевский комментатор Аманда Матта предположила, что красный цвет является "властным цветом", например, политики известны тем, что носят красные галстуки или костюмы, чтобы продемонстрировать уверенность и способности. А Кейт и Камилла, оделись в красное за такой короткий промежуток времени, так как изображали "единый и мощный фронт", добавила Аманда, пишет express.co.uk.

"Это был не только умный признак того, что они хотят, чтобы мы считали королевскую семью твердой опорой, но и великолепный способ сделать их королевскую работу темой для разговоров", - сказала эксперт.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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"В цветовой психологии красный цвет часто используется для передачи уверенности публике. Интенсивность красного, по сравнению с более успокаивающими тонами зеленого или синего, имеет больше психологических и эмоциональных связей, чем любой другой цвет в спектре. А члены королевской семьи носят смелые цвета для того, чтобы продемонстрировать публике уверенность в себе", - говорит эксперт.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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