Все не просто так: эксперт рассекретил скрытый смысл "беззаботного" платья принцессы Уэльской

На прошлой неделе принцесса Кейт посетила благотворительный турнир Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup в котором принимал участие ее муж принц Уильям. На публике Ее Высочество появилась в беззаботном образе.

В руках у Кейт даже был бокал шампанского, который отлично подходил к образу принцессы, а одета Кэтрин была в бледно-голубое с белым узором платье Beulah London с пышными рукавами, стоимостью 710 долларов.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон рассказал express о том, почему Кейт выбрала именно такой наряд для игры в поло и, что же платье символизирует.

"Это настоящая перемена для Кейт. Мы никогда раньше не видели ее в таком платье. Оно очень легкое и летнее, это переход от ее обычных платьев в цветочный принт и говорит о том, что принцесса чувствует себя расслабленной и беззаботной. Мы видим много позитивных улыбок от нее. Она искренне рада быть на мероприятии и ощущает себя в своей стихии", - говорит эксперт.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Getty Images

Он также отметил, что распущенные волосы Кэтрин, очки на лице и все тот же бокал в руках символизировали то, что принцесса рядом с мужем выглядела действительно расслабленной, несмотря на то, что они оба были на работе. Пара даже обменялась поцелуями после победы команды принца Уильяма.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

"Пара поцеловала друг друга в щеки, а Кейт сжала руку Уильяма. То, как они отражают друг друга, прекрасно показывает, насколько реальна их связь. Они не могли быть ближе друг к другу. Руки Кейт находятся в том же положении, что и руки Уильяма, и вы можете почувствовать, насколько они счастливы, глядя на них вместе", – добавляет эксперт.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Getty Images

Напомним, мы также вспоминали, как принцесса Диана поддерживала принца Чарльза на играх в поло и одаривала его поцелуями на публике.

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