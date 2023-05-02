Все не просто так: король Чарльз III сделал щедрый подарок стилисту покойной королевы Елизаветы II

Анджела Келли была очень близка с покойной королевой: во время пандемии монарх даже попросила ее переехать поближе в Виндзорский замок, чтобы ей не было так одиноко во дворце. И Келли с радостью выполнила просьбу.

Уже после смерти Елизаветы II в услугах стилиста во дворце не было нужды. Сообщается, что король Чарльз III сделал подарок женщине, которая более трех десятилетий одевала его мать. Анджела получила в подарок от короля дом в Пик-Дистрикт.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Как пишет express, Чарльз преподнес женщине дом в обмен на ее молчание об отношениях с королевой Елизаветой II и королевским двором. По словам королевского комментатора Ричарда Фитцуильямса, госпожа Келли получила "непревзойденные" знания о дворце и "фирме" за годы службы у покойного монарха. А о своей жизни в качестве старшего костюмера и личного помощника покойного государя она уже пролила свет в двух книгах, правда, они были посвящены стилю королевы.

"Она выпустила две книги, которые были уникальны тем, что подчеркивали ее близость к королеве, которую она, несомненно, великолепно одевала. Тем не менее сообщалось, что король Чарльз посчитал некоторые фотографии, которые она использовала, неуместными. Ее новый дом был подарен ей с намеком на то, что больше не будет разоблачений о ее отношениях с королевой или каких-либо королевских делах", – говорит королевский комментатор.

Анджела Келли / Фото: Getty Images

А недавно в своем блоге в Instagram Анджела Келли опубликовала пост со словами: "Готовлюсь попрощаться. Наконец-то я переезжаю в свой новый дом, который наконец-то смогу назвать своим домом". В ответ на комментарий знакомого она объяснила: "Я переезжаю в Пик-Дистрикт, чуть дальше, чем Шеффилд, так что не слишком далеко от семьи. Мой рабочий телефон был отключен, но, надеюсь, у вас есть этот… С нетерпением жду моего нового Приключения", - написала она.

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