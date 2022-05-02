Все не просто так: стало известно, зачем Меган Маркл приезжала с принцем Гарри на Invictus Games

Все не просто так: стало известно, зачем Меган Маркл приезжала с принцем Гарри на Invictus Games

Netflix отказался от мультсериала Меган Маркл, который должен был выйти под названием "Жемчужина" и рассказывать о детстве герцогини Сассекской. Но другой проект с участием герцогини Сассекской и ее мужа покажут публике.

Создание мультфильма, продюсером которого должен был выступить Дэвид Ферниш, отменили из-за волны сокращений, вызванных падением числа подписчиков стримингового сервиса.

После выхода из королевской семьи в 2020 году Меган и ее супруг принц Гарри основали Archewell Productions, чтобы создавать сериалы, документальные фильмы, полнометражные и детские программы и ожидалось, что мультфильм "Жемчужина" станет первым мультсериалом, созданным продюсерской компанией. Герцогиня Меган стала исполнительным продюсером мультсериала.

Меган и Гарри / Associated Press

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Тогда сообщалось, что мультфильм расскажет о приключения отважной 12-летней девочки по имени Перл. А образ центрального персонажа был вдохновлен реальной личностью, то есть самой Меган Маркл.

Как пишет Daily Mail, Netflix сохраняет оптимизм в отношении сделки с Archewell и планирует ряд других проектов, в том числе документальный сериал под названием Heart of Invictus, который снимали во время недавних "Игр Непобежденных", которые Гарри и Меган посещали в Нидерландах. Именно для этих целей, говорят, Меган и приезжала с Гарри на "Игры", а также вместе они проведывали королеву Елизавету II в Виндзоре. Все не просто так, а для того, чтобы потом в интервью Гарри было что рассказать, а Netflix - что показать зрителям.

Меган и Гарри / Associated Press

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