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Все не так просто: принц Чарльз прокомментировал состояние здоровья королевы Елизаветы II

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Все не так просто: принц Чарльз прокомментировал состояние здоровья королевы Елизаветы II

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Associated Press

Многие беспокоятся о состоянии здоровья королевы Елизаветы II. Но ее старший сын, принц Чарльз, утверждает, что повода для переживаний нет.

Во время недавнего тура в Иорданию и Египет с принцем Уэльским пообщались журналисты со Sky News. Они поинтересовались тем, как чувствует себя королева после госпитализации в прошлой месяце и проблемы со спиной, о которой стало известно неделю назад.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / © Associated Press
Принц Чарльз и королева Елизавета II / Associated Press

Когда Чарльза спросили, как дела у королевы, он спокойно ответил, что с ней "все в порядке".

"Когда вы доживете до 95-летнего возраста, это будет не так просто, как раньше", - сказал он с улыбкой. "Это достаточно непросто и в 73 года", - пошутил Чарльз, которому 14 ноября как раз исполнилось 73 года.

Напомним, вчера монарх посетила церемонию крещения двоих своих правнуков – Августа Хоука Филиппа Бруксбэнка (сына принцессы Евгении) и Лукаса Филиппа Тиндолла (сына Зары Тиндолл) в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. Примечательно, что принц Уэльский привез святую воду из реки Иордан, где недавно побывал с визитом.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз в Иордании / © Associated Press
Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз в Иордании / Associated Press

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