Все не так просто: принц Чарльз прокомментировал состояние здоровья королевы Елизаветы II

Все не так просто: принц Чарльз прокомментировал состояние здоровья королевы Елизаветы II

Многие беспокоятся о состоянии здоровья королевы Елизаветы II. Но ее старший сын, принц Чарльз, утверждает, что повода для переживаний нет.

Во время недавнего тура в Иорданию и Египет с принцем Уэльским пообщались журналисты со Sky News. Они поинтересовались тем, как чувствует себя королева после госпитализации в прошлой месяце и проблемы со спиной, о которой стало известно неделю назад.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Associated Press

Когда Чарльза спросили, как дела у королевы, он спокойно ответил, что с ней "все в порядке".

"Когда вы доживете до 95-летнего возраста, это будет не так просто, как раньше", - сказал он с улыбкой. "Это достаточно непросто и в 73 года", - пошутил Чарльз, которому 14 ноября как раз исполнилось 73 года.

The Prince of Wales has said the Queen is "alright" but added "once you get to 95, it's not quite as easy as it used to be".



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Напомним, вчера монарх посетила церемонию крещения двоих своих правнуков – Августа Хоука Филиппа Бруксбэнка (сына принцессы Евгении) и Лукаса Филиппа Тиндолла (сына Зары Тиндолл) в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. Примечательно, что принц Уэльский привез святую воду из реки Иордан, где недавно побывал с визитом.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз в Иордании / Associated Press

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