Все немного обеспокоены: здоровье Елизаветы II может повлиять на празднование ее платинового юбилея

Состояние здоровья королевы Елизаветы II сейчас никто не берется комментировать.
Так, в воскресенье Елизавета II не смогла посетить службу возле Кенотафа, хотя собиралась. Но в последний момент сообщили, что королева потянула спину и не может присутствовать.
В последнее время здоровье королевы находится в центре внимания публики. В прошлом месяце Ее Величество провела ночь в больнице короля Эдуарда VII, после этого ее врачи рекомендовали ей отдыхать несколько недель. Потом случилась неприятность со спиной. Это все наталкивает на не очень радужные мысли.
Королевский эксперт Дженни Бонд сообщила BBC, что планы королевы на платиновый юбилей в 2022 году тщательно изучаются и все во дворце будут очень тщательно рассчитывать, возможно, точно пересчитывая, что еще можно сделать для платинового юбилея. "Приоритетом должно быть, очевидно, здоровье королевы и безопасность королевы. Я думаю, что сейчас мы наблюдаем постепенный переход ответственности от королевы к принцу Чарльзу, принцу Уильяму и другим высокопоставленным членам королевской семьи", - говорится в заявлении, пишет Hello!.
Очевидно, что принц Чарльз и его старший сын принц Уильям будут стоять во главе празднования юбилея, в то время как королева будет появляться на некоторых мероприятиях, приуроченных к празднованию. Фонд Royal Collection Trust подтвердил, что торжества будут проходить в официальных королевских резиденциях, включая Букингемский дворец, Виндзорский замок, дворец Холирудхаус, хотя не было никаких упоминаний о том, как сама королева будет участвовать.
В период со 2 по 5 июня 2022 года в Великобритании будут официальные выходные дни. Впереди еще семь месяцев, и это немалый срок для того, чтобы восстановиться. Надеемся, Елизавета II сделает все возможное, чтобы достойно отпраздновать свой 70-летний юбилей пребывания на троне.
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