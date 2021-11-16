Все немного обеспокоены: здоровье Елизаветы II может повлиять на празднование ее платинового юбилея

Состояние здоровья королевы Елизаветы II сейчас никто не берется комментировать.

Так, в воскресенье Елизавета II не смогла посетить службу возле Кенотафа, хотя собиралась. Но в последний момент сообщили, что королева потянула спину и не может присутствовать.

В последнее время здоровье королевы находится в центре внимания публики. В прошлом месяце Ее Величество провела ночь в больнице короля Эдуарда VII, после этого ее врачи рекомендовали ей отдыхать несколько недель. Потом случилась неприятность со спиной. Это все наталкивает на не очень радужные мысли.

Королева Елизавета II / Associated Press

Королевский эксперт Дженни Бонд сообщила BBC, что планы королевы на платиновый юбилей в 2022 году тщательно изучаются и все во дворце будут очень тщательно рассчитывать, возможно, точно пересчитывая, что еще можно сделать для платинового юбилея. "Приоритетом должно быть, очевидно, здоровье королевы и безопасность королевы. Я думаю, что сейчас мы наблюдаем постепенный переход ответственности от королевы к принцу Чарльзу, принцу Уильяму и другим высокопоставленным членам королевской семьи", - говорится в заявлении, пишет Hello!.

Принц Чарльз и принц Уильям / Associated Press

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Очевидно, что принц Чарльз и его старший сын принц Уильям будут стоять во главе празднования юбилея, в то время как королева будет появляться на некоторых мероприятиях, приуроченных к празднованию. Фонд Royal Collection Trust подтвердил, что торжества будут проходить в официальных королевских резиденциях, включая Букингемский дворец, Виндзорский замок, дворец Холирудхаус, хотя не было никаких упоминаний о том, как сама королева будет участвовать.

В период со 2 по 5 июня 2022 года в Великобритании будут официальные выходные дни. Впереди еще семь месяцев, и это немалый срок для того, чтобы восстановиться. Надеемся, Елизавета II сделает все возможное, чтобы достойно отпраздновать свой 70-летний юбилей пребывания на троне.

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