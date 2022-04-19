"Все их ненавидят": обитатели Французской Ривьеры приветствуют арест вилл российских олигархов

В русском языке есть поговорка "хорошо там, где нас нет". И тут не поспоришь, там, где нет русских, действительно хорошо.

Санкции, которые наложили европейские власти на российских олигархов, предполагают в том числе арест недвижимости, а это значит, что приближенные к Путину миллиардеры не смогут более пользоваться своими роскошными дворцами и виллами. Особенно это станет заметно на Французской Ривьере, где россияне скупили самые живописные уголки - Кап-д'Антиб и Кап-Ферра. Теперь же по условиям санкций, наложенных на российских миллиардеров, недвижимость в этом прекрасном месте нельзя будет ни продать, ни сдать в аренду. Более того, многим олигархам запрещен также въезд в ЕС.

Издание Daily Mail рассказало о том, как путинские олигархи жили на французской Ривьере до начала широкомасштабного вторжения России в Украину и почему местные жители их, мягко говоря, недолюбливали.

Одна из самых болезненных утрат для россиян - это роскошная вилла Романа Абрамовича - замок Chateau de la Croe, расположенный в одном из самых престижных уголков Французской Ривьеры — Кап д'Антиб. Chateau de la Croe построен в 1926 году. Элегантная вилла имеет более дюжины спален и восемь ванных комнат, расположена в лесу, окружена роскошными газонами и находится всего в нескольких метрах от Средиземного моря. Эта вилла некогда была любимым местом отдыха короля Англии Эдуарда VIII и американской светской львицей Уоллис Симпсон. Пара прожила тут много лет.

Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон на вилле Chateau de la Croe / Getty Images

Это был дом, достойный бывшего короля: помимо 12 спален, бассейна, двух павильонов для купания и теннисного корта, в La Croe была столовая на 24 места и гостиная, украшенная гобеленами и расписными панелями. Изюминкой роскошного интерьера была ванная комната с позолоченной ванной из 20-каратного золота в форме лебедя.

В 1950 году Chateau de la Croe приобрел греческий судоходный магнат Аристотель Онассис. Он и его жена Афина Ливанос прожили там семь лет, пока она не застала его в постели со своей подругой, светской львицей Жанной Райнлендер. Позднее замок был приобретен шурином Онассиса Ставросом Ниархосом, который купил его для своей жены Евгении Ливанос, сестры Афины.

В 1970-х в La Croe случился пожар, который превратил когда-то великолепную виллу на Ривьере в сгоревший остов.

Сгорели также деревья, окружавшие замок, а некогда ухоженные газоны замка высохли и заросли. Затем вилла была продана офшорной холдинговой компании. Абрамович купил виллу в 2001 году и потратил около 125 миллионов фунтов стерлингов на реконструкцию, установку тренажерного зала и кинотеатра в подвале, бассейн на крыше и изготовленную на заказ мебель и аксессуары. Не пожалел олигарх денег и на ландшафтный дизайн.

Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон на вилле Chateau de la Croe / Getty Images

К тому времени, когда Абрамович купил Шато-де-ла-Кро, два мыса Ривьеры — Кап-д'Антиб и Кап-Ферра — и близлежащая "Бухта миллиардеров" были колонизированы десятками богатых россиян.

Некогда деловой партнер Абрамовича, покойный Борис Березовский, владел здесь поместьем Сhateau De La Garoup.

Здесь же расположен вилла Villa Hier — одна из нескольких, которые, по предположению французских властей, принадлежит российскому предпринимателю Сулейману Керимову.

Алексею Кузьмичеву (состояние оценивается в 6,3 млрд долларов) принадлежит вилла La Petite Ourse в Сен-Тропе.

Вилла Алексея Кузьмичева La Petite Ourse / Credits

Андрей Мельниченко (состояние 20,2 миллиардов долларов) владеет роскошной виллой Altair, где он заплатил Уитни Хьюстон и Кристине Агилере за выступление на его свадьбе в 2005 году. Вилла также находится в Антибе, в ней есть есть домашний кинотеатр, винный погреб, сауна и бассейн.

Еще один российский олигарх - бывший член Совета Федерации от Белгородской области Вадим Мошкович (состояние 1,5 миллиардов долларов) - имеет виллу в Ницце, которую оценивают в 6 миллионов долларов.

Виктор Рашников (состояние 10 миллиардов долларов) жил на вилле Villa Nellcоte на 16 комнат в Вильфранш-сюр-Мер. Особняке, где "Роллинг Стоунз" записали свой альбом Exile On Main Street.

Друг детства Владимира Путина и его бывший спарринг-партнер - Аркадий Ротенберг - владел Villa Shoshana в Сен-Жан-Кап-Ферра. В 2014 году он купил эту недвижимость за 47 млн долларов.

Естественно, этот нескончаемый поток российских денег привел к резкому скачку цен на элитную недвижимость в этом районе с 20 000 евро за квадратный метр в 2000 году до 53 000 евро уже к 2006 году. Что не могло не вызвать раздражение местных жителей и остальных европейцев, рассматривавших покупку земли или дома в этом регионе.

Кроме того, россияне вели себя на Французской Ривьере очень нескромно. По рассказам местных жителей, после "российской оккупации" Ривьеры привычным зрелищем для них стали разгульные колонны черных лимузинов олигархов длиной до шести машин. Богачи проводили утро на своих яхтах, затем они причаливали и в 15:00 и собирались в баре Voile Rouge на пляже Пампелон в Сен-Тропе.

Один наблюдатель сравнил эти сцены с "вечеринкой фильмов Феллини на декседрине и виагре".

Вульгарность и излишества российских богачей и их свиты оттолкнули многих местных жителей: "Все ненавидят их, потому что они такие грубые".

"Модные рестораны начали печатать свои меню на русском языке, но были вынуждены прекратить это после того, как местные жители перестали ходить, потому что не хотели мириться с их поведением. После вторжения в Украину их, конечно, стали еще больше поносить" - сообщают французы.

Стоит заметить, что в середине прошлого века бывшего короля Эдуарда VIII и его жену Уоллис Симпсон тоже упрекали в вульгарности и разгульном поведении, а некоторые выходки Эдуарда называли эксцентричными.

Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон на вилле Chateau de la Croe / Getty Images

Например, в своих мемуарах герцогиня Девонширская вспомнила одно особенно памятное выступление герцога: "На ужине Эдуард был в килте со всеми традиционными деталями, включая туфли на шнуровке и кортик. Вокруг обеденного стола ходил волынщик, играя свою оглушительную музыку — более подходящую для лощин, чем для Лазурного берега, в жаркий июль".

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