Все о будущих титулах принцессы Шарлотты: что ждет дочь Уэльских

Принцессе Шарлотте Уэльской сейчас 8 лет. И ее титул звучит так - принцесса Шарлотта Элизабет Диана Уэльская.

Однако в будущем единственная дочь принца Уильяма и принцессы Кэтрин может унаследовать титул королевской принцессы, который сейчас принадлежит принцессе Анне – сестре короля Чарльза III.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Этот титул обычно дается старшей дочери монарха, поэтому в настоящее время титул принадлежит принцессе Анне так как именно она была старшей и единственной дочерью покойной королевы Елизаветы II. А вот принцесса Шарлотта может унаследовать его если принцесса Анна умрет, а ее отец принц Уильям станет королем после отречения или смерти короля Чарльза III.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

После того, как это произойдет, принц Джордж получит титул принца Уэльского, а его младший брат Луи , скорее всего, получит титул либо герцога Кембриджского, либо герцога Йоркского, пишет express.

Принцесса Анна получила этот титул только в 1987 году, когда ей исполнилось 36 лет.

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