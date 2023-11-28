Все о королевской семье: 10 громких сенсаций из новой книги неофициального биографа Меган и Гарри

Неофициальный биограф Меган Маркл и принца Гарри – Омид Скоби – выпустил книгу, в которой рассказал "свою правду" о британской королевской семье.

Книга называется "Финал". Издание Express.co.uk внимательно изучило материал и рассказало о 10-ти громких заявлений Скоби о монаршей семье. Скорее всего, королевскую семью и короля Чарльза III ждут новые потрясения.

Согласно синопсису, "Финал" — это самопровозглашенное "расследование" нынешнего состояния британской монархии, включающее "непопулярного короля, властолюбивого наследника престола и королеву, готовую пойти на опасные меры, чтобы сохранить свою власть".

Омид Скоби / Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл уже дистанцировались от взрывной книги и заявили, что не "связаны" с ней. Хотя они помогли Скоби написать предыдущую книгу о себе, которая называлась "В поисках свободы". Это была первая королевская книга автора.

Настоящая причина, по которой принц Гарри покинул королевскую семью

Гарри и Меган оставили свои королевские обязанности в начале 2020 года, прежде чем переехать в США. Скоби утверждает, что знал настоящую причину, по которой Гарри хотел уйти, и это было связано с его личной свободой. "В глазах некоторых представителей "Фирмы" принц Гарри представляет угрозу для короны. Его свобода проявлять свое собственное мышление за пределами границ учреждения сделало его врагом".

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл "никогда больше не захочет возвращаться в Англию"

Скоби утверждает, что герцог Сассекский "готов забыть" продолжающуюся вражду с королевской семьей, поскольку он жаждет примирения. Но, по словам автора, хотя принц и хочет возобновить отношения с отцом, Меган "никогда больше не захочет возвращаться в Англию".

Принца Гарри "держали в неведении" об ухудшении здоровья королевы

Принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Автор утверждает, что Гарри не был проинформирован об ухудшении здоровья покойной королевы Елизаветы II и "понятия не имел", что члены королевской семьи готовились попрощаться с ней в последние часы в прошлом году.

"Сассекские понятия не имели, что Букингемский дворец уже планировал последние часы жизни королевы и первые дни новой эры монархии - пока не начал звонить телефон герцога. Неизвестный номер. Обычно он их игнорировал".

Принц Гарри вынужден "умолять" членов королевской семьи не сообщать новости о смерти королевы

О смерти королевы Елизаветы было официально объявлено миру в 18:30 8 сентября, незадолго до того, как Гарри смог приземлиться в Абердине, в Шотландии. В книге утверждается, что Букингемский дворец планировал опубликовать заявление ранее, но Гарри "умолял" их повременить, поскольку из-за штормовой погоды его самолету пришлось облететь аэропорт, прежде чем он смог приземлиться, и он хотел быть с ними в это время. Дворец согласился подождать, но в конце концов объявил об этом без него.

Ярость принца Уильяма

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Associated Press

В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри обвиняет своего старшего брата Уильяма в физическом нападении на него. Принц Уэльский никогда не комментировал обвинения. Теперь книга Скоби дополняет это утверждение, что драка между братьями имела место быть.

"Я разговаривал с источником довольно рано, и они назвали Гарри "перебежчиком" и сказали, что это была точка зрения Уильяма. Это были два человека, которые когда-то давно были твердо едины в своих взглядах. Одному из них пришлось уйти, чтобы еще и защитить корону".

У короля Чарльза и принца Уильяма "противоречащие подходы и мнения"

Скоби утверждает, что принц Уэльский все больше разочаровывается из-за "растрачивания" своего отца и видит в нем всего лишь "переходного монарха". Сообщается, что в книге раскрываются моменты, за которые королевской семье должно быть "стыдно". Наприемр, что Чарльз, и Уильям имеют "противоречащие подходы и мнения" по отношению к монархии.

"Их взгляды, их взгляды очень разные, и я вижу, что в предстоящие годы это станет проблемой", - пишет автор.

Принц Уильям и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Принцу Гарри "промыли мозги"

Скоби пишет, что принц Уильям утверждал, что его брату Гарри "промыла мозги армия терапевтов" и, что жалобы Сассекских на королевскую жизнь "шокировали семью".

"Уильям считает, что Гарри и Меган ошеломили семью, даже королеву, своими публичными жалобами. Убежденный, что Гарри промыла мозги "армией терапевтов", Уильям говорит, что больше не узнает даже своего брата", - пишет Скоби.

Король Чарльз приказал королевскому персоналу "избавиться" от встречи с принцем Гарри, поскольку он "перегружен работой". По словам Скоби, к тому моменту король и Гарри "почти не разговаривали". Через три недели после того, как его просьба была отклонена, герцог Сассекский объявил о публикации своих мемуаров "Запасной". Сообщается, что эта новость повергла монарха "в состояние шока".

Король Чарльз в ярости назвал принца Гарри "этим дураком" после выхода документалки Netflix

Сообщается, что король Чарльз был настолько разгневан принцем Гарри после выхода документального фильма Netflix о нем и Меган, что назвал его "этим дураком".

"Во дворце все держались за головы. А Чарльз перешел от нежелания, чтобы кто-либо говорил о его сыне, к открытой критике "этого дурака".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Принцесса Анна стоит за выселением Сассекских из Фрогмора

По данным Endgame, выселение Гарри и Меган из Фрогмора было поддержано принцессой Анной. Говорят, что королевская принцесса убедила своего брата Чарльза выгнать Гарри и Меган из поместья. После выхода книги Гарри, сестра короля заняла самую твердую позицию и убедила его приказать им покинуть Фрогмор-коттедж.

Принцесса Кейт вздрагивает от упоминания Меган Маркл

Принцесса Уэльская и герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

В еще одном громком заявлении Скоби утверждает, что принцесса Кейт "вздрагивает и хихикает", когда слышит имя Меган.

"Кейт провела больше времени, говоря о Меган… чем с Меган", - пишет автор книги. Он также сообщает, что две королевские женщины не общались напрямую с конца 2019 года.

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