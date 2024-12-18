Все об этом говорят: принц Уильям и принцесса Кейт могут стать королем и королевой в обозримом будущем

Принц и принцесса Уэльские «готовятся к своим будущим ролям раньше, чем они ожидали» после борьбы короля Чарльза с раком.
Инсайдеры из дворца рассказали, что борьба короля Чарльза с раком оказала значительное влияние на Кенсингтонский дворец, ускорив подготовку к будущему правлению принца Уильяма. Несмотря на позитивный настрой короля Чарльза, ожидается, что принцу и принцессе Уэльским, похоже, придется прибегнуть к своим новым ролям намного раньше, чем предполагалось.
Королевский биограф Салли Беделл Смит рассказала журналу People:
"Хотя король выполняет свои обязанности с присущей ему решимостью, во время лечения рака ему пришлось смириться с ограничениями. В результате Уильям взял на себя больше обязанностей, и он и Кейт начали готовиться к своим будущим ролям раньше, чем они могли бы ожидать", - цитирует его слова Ok!.
Источник во дворце добавил: "Есть ощущение затишья перед бурей. Они следующие в очереди на самую важную работу в своей жизни, и, конечно, здоровье Кейт было в приоритете, но это также позволило всем сделать шаг назад и понять, что важно прямо сейчас".
О передаче престола Чарльзом к Уильяму пока что речи не идет. Но принц Уэльский, очевидно, будет брать на себя все больше обязательств.
Напомним, недавно принц Уильям заменил короля Чарльза на церемонии повторного открытия собора Парижской Богоматери в Париже, где он провел продолжительную беседу с избранным президентом США Дональдом Трампом.
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