Все очень просто: сестра герцогини Кембриджской рассказала, как держит себя в форме

Все очень просто: сестра герцогини Кембриджской рассказала, как держит себя в форме

Сестра герцогини Кембриджской – Пиппа Миддлтон-Мюттьюз в прекрасной физической форме. Мама двоих детей рассказала, как ей это удается.

Пиппа воспитывает 2,5-летнего сына Артура и полугодовалую дочь Грейс. С момента вторых родов ей пришлось адаптировать свой режим для того, чтобы найти в нем время для занятий спортом. В интервью бренду HOKA One, представителем которого также является Пиппа, она рассказала, что именно она делает, чтобы оставаться в форме, пишет Hello!.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз / Associated Press

"Активный отдых с моим сыном в парке или на детской площадке, транспортировка его на заднем сиденье велосипеда и бег, когда он был младенцем, были способами, которыми я смогла включить в программу упражнения на свежем воздухе. При этом оставаясь практической мамой" , - объяснила она. Эти занятия помогли Пиппе контролировать свой вес, а также экономили время, ведь спортом можно было заниматься вместе с ребенком, пребывая при этом на свежем воздухе.

Как и любая другая молодая мама, Пиппа также поделилась, что у нее стало намного меньше времени на физические упражнения с тех пор, как она стала родителем.

"За последние два года, семейная жизнь и материнство отняли у меня большую часть свободного времени, и неудивительно, что проблемы, с которыми я справлялась раньше, отошли на второй план. Бег и фитнес по-прежнему являются частью моего еженедельного распорядка, но не на том уровне, который был раньше", - говорит Миддлтон-Мэттьюз.

Пиппа Миддлтон / Getty Images

Впрочем, выглядит молодая мама хорошо и даже лучше, чем многие другие мамы, с этим уж точно никто не поспорит. Хотя папарацци, конечно, сейчас намного реже фотографируют ее, чем это было раньше.

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