Все подстраивалось под календарь Чарльза: удивительные подробности первых родов принцессы Дианы

Ни для кого, наверное, не секрет, что принцесса Диана обожала своих сыновей – принцев Уильяма и Гарри. Рождение каждого из них она описала в своей биографии.

В книге автора Эндрю Мортона "Диана. Настоящая история из ее уст", принцесса рассказала, как на свет появился ее первый наследник Уильям. Он родился 21 июня 1982 года в Больнице Святой Марии в Лондоне. И, оказывается, день его рождения был выбрал в соответствии с плотным графиком в календаре его отца Чарльза.

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыном Уильямом в день выписки из госпиталя после его рождения / Фото: Associated Press

"Прежде чем Вильям должен был родиться, мы должны были найти в дневнике такую дату, которая подходила бы Чарльзу и его поло. Роды пришлось стимулировать, потому что я больше не могла терпеть давления со стороны прессы, это становилось просто невыносимым. Складывалось впечатление, будто каждый день за мной кто-то следит", - вспоминала те дни Диана в интервью, которое она дала Эндрю Мортону.

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыном Уильямом в день выписки из госпиталя после его рождения / Фото: Associated Press

Роды принцессы Уэльской проходили тяжело, но об этом публика даже не догадывалась.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

"Во время родов я чувствовала себя ужасно, это были очень тяжелые роды. Врачи хотели делать кесарево сечение, но я об этом узнала только тогда, когда уже сама родила. Так или иначе, мальчик появился на свет, большая радость. Все в восторге. Нам удалось подобрать дату, когда Чарльз мог слезть со своего коня для поло, чтобы я родила ребенка", - вспоминала принцесса. А по возвращении домой принцессу Диану настигла сильная послеродовая депрессия.

Принцесса Диана и принц Уильям / Фото: Associated Press

Также ранее мы рассказывали, что принц Чарльз не обрадовался рождению второго сына и был шокирован, что это мальчик.

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