Все пошло не по плану: Джеффри Эпштейн хотел шантажировать королеву Елизавету II и принца Эндрю

Принц Эндрю давно поплатился за то, что был тесно связан с американским финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Финансист Джон Брайан предполагает, что Джеффри Эпштейн дружил с герцогом Йоркским не просто так. Техасский миллионер и финансист убежден, что Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы Елизаветы II шантажируя принца Эндрю.

Джеффри Эпштейн, принц Эндрю с девушками / Фото: Getty Images

Как пишет Mirror, Эпштейн дружил с богатыми и влиятельными мужчинами, прежде чем шантажировать их. Господин Брайан, это тот самый мужчина, который был запечатлен в компании Сары Фергюсон, облизывая ее пальцы на пляже, это произошло через пять месяцев после расставания Сары с Эндрю. Он предположил:

"Эпштейн заставил богатых людей платить, чтобы избежать скандала. Таким образом он заработал сотни миллионов долларов. Он пытался заманить Эндрю в свою паутину, но его конечной целью была королева. Я считаю, что Эндрю невиновен. Если бы он был вовлечен в "оргии", как утверждалось, то Эпштейн использовал бы это, чтобы подкупить королеву, чтобы она выплатила миллионы. Но этого не произошло".

Джеффри Эпштейн / Фото: Associated Press

Напомним, Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году. Его бывшая девушка Гислен Максвелл была приговорена к 20 годам тюремного заключения за то, что сводила девочек-подростков для сексуальной связи с богатыми мужчинами. А принц Эндрю решительно отвергал всеобвинения, когда одна из жертв Эпштейна – Вирджиния Джуфре подала на герцога в суд.

Спустя полгода судебных разбирательств адвокатам принца Эндрю удалось урегулировать вопрос с госпожой Джуфре. Почему принц Эндрю заплатил, а точнее за него заплатила сама королева Елизавета II рекордные от 7 до 12 миллионов фунтов стерлингов, мы уже рассказывали.

Принц Эндрю / Фото: Associated Press

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